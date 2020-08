Český minister zdravotníctva spresnil, kde všade budú povinné rúška

Nariadenie bude platiť od 1. septembra.

19. aug 2020 o 16:39 SITA

BRATISLAVA. Český minister zdravotníctva Adam Vojtěch a hlavná hygienička Jarmila Rážová v stredu počas tlačovej konferencie predstavili konkrétne pravidlá pre nosenie ochranných rúšok, ktoré budú od 1. septembra opäť povinné aj vo vnútorných priestoroch a hromadnej doprave.

Ako informuje spravodajský portál TN.cz, ľudia budú musieť rúška nosiť vo všetkých predajniach, obchodných centrách, školách, úradoch a pobočkách pôšt, kostoloch, divadlách, kinách a ďalších kultúrnych zariadeniach, na vnútorných hromadných akciách, v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, vrátane lekární, v prostriedkoch hromadnej dopravy, v reštauráciách, kaderníctvach či prevádzkach s manikúrou a pedikúrou.

Nariadenie pritom platí pre zákazníkov aj zamestnancov a prevádzkarov. Pôvodne vláda oznámila, že reštaurácií sa opatrenie nebude týkať, ale napokon budú rúška povinné aj tam.

Minister Vojtěch poznamenal, že pri jedle a pití si ich budú môcť ľudia, samozrejme, zložiť.

Výnimky platia pre deti do dvoch rokov, osoby s poruchou intelektu či kognitívnych schopností alebo športovcov vo vnútorných priestoroch, napríklad telocvičniach. Rúška nebudú povinné ani na kúpaliskách, v bazénoch a saunách.

Česká vláda v pondelok oznámila opätovné zavedenie povinnosti nosiť rúška, čo medzi ľuďmi vyvolalo značné rozhorčenie. Podľa ministra je to však preventívne opatrenie súvisiace so začiatkom školského roka. "V zahraničí je to celkom bežná prax.

Čaká nás zložitá jeseň a najmä od 1. septembra veľká sociálna interakcia v rámci spoločnosti i verejnej dopravy," vyhlásil s tým, že vláda nechce opäť zatvárať podniky a k tomuto opatreniu by siahli až v prípade drastického zhoršenia epidemiologickej situácie.

Sankcie pri nedodržaní opatrení sa môžu vyšplhať až do troch miliónov korún (v prepočte zhruba 115-tisíc eur), Rážová však spresnila, že vo väčšine prípadov pokuta nedosiahne až takú výšku.