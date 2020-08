Osobitný tribunál vyniesol rozsudky v prípade Harírího vraždy

Libanonský expremiér Rafík Harírí zahynul pri bombovom útoku v roku 2005.

18. aug 2020 o 16:34 TASR

LEIDSCHENDAM. Osobitný tribunál pre Libanon (STL) uznal v utorok člena Hizballáhu Sálima Ajjáša v neprítomnosti za vinného z vraždy bývalého libanonského premiéra Rafíka Harírího.

Ďalších troch obvinených tribunál zbavil obvinení. Informovala o tom agentúra AFP.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Sudcovia uznali pána Ajjáša bez akýchkoľvek pochýb za vinného zo spolupáchateľstva na vražde Rafíka Harírího," uviedol predsedajúci sudca STL David Re.

Súvisiaci článok Vedenie Hizballáhu sa nepodieľalo na Harírího vražde, rozhodol súd OSN Čítajte

Ajjáš je jedným z vedúcich predstaviteľov Hizballáhu, ktorý mal vypracovať plán vedúci k Harírího smrti.

Súd uznal Ajjáša za vinného v piatich bodoch obžaloby, píše agentúra AP. Ďalších troch obžalovaných - Mustafu Badraddína, Husajna Unsajsího a Asada Sabru - tribunál oslobodil.

Súd zároveň uviedol, že neexistujú dôkazy, že by do bombového útoku z roku 2005, pri ktorom zahynul Harírí a ďalších 21 ľudí, bolo zapojené vedenie Iránom podporovaného šiitského hnutia Hizballáh či sýrska vláda.

"Súd sa domnieva, že Sýria a Hizballáh mohli mať motívy na eliminovanie pána Harírího a jeho možných spojencov, no neexistujú nijaké dôkazy, že by bolo vedenie Hizballáhu akokoľvek zapojené do vraždy pána Harírího, a neexistujú ani priame dôkazy o zapojení Sýrie," povedal Re.

Rafík Harírí stál na čele libanonskej vlády takmer po celé obdobie od skončenia občianskej vojny, ktorá ničila krajinu v rokoch 1975-90. Funkciu opustil v októbri 2004, odvtedy bol v opozícii.

Počas samovražedného atentátu v západnej časti libanonskej metropoly Bejrút pred päťhviezdičkovým hotelom, ktorého budovu výbuch značne poškodil, utrpelo zranenia ďalších 226 ľudí. Tento útok vyvolal v Libanone obrovské protesty.

Vynesenie verdiktu odložili o desať dní pre katastrofálny výbuch, ku ktorému došlo pred dvoma týždňami v prístave v Bejrúte a pri ktorom zahynulo najmenej 170 ľudí.