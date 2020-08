Vedenie Hizballáhu sa nepodieľalo na Harírího vražde, rozhodol súd OSN

Libanonský expremiér Rafík Harírí zahynul pri bombovom útoku vo februári 2005.

18. aug 2020 o 13:59 TASR

LEIDSCHENDAM. Neexistujú nijaké dôkazy, že by do bombového útoku z roku 2005, pri ktorom zahynul bývalý libanonský premiér Rafík Harírí, bolo zapojené vedenie Iránom podporovaného šiitského hnutia Hizballáh či sýrska vláda.

Vyhlásil to počas utorňajšieho čítania 2600-stranového verdiktu v holandskom Leidschendame sudca Osobitného tribunálu pre Libanon (STL), informuje agentúra Reuters.

"Súd sa domnieva, že Sýria a Hizballáh mohli mať motívy na eliminovanie pána Harírího a jeho možných spojencov, no neexistujú nijaké dôkazy, že by bolo vedenie Hizballáhu akokoľvek zapojené do vraždy pána Harírího a neexistujú ani priame dôkazy o zapojení Sýrie," povedal sudca David Re.

Osobitný súd rozhoduje v kauze vraždy bývalého libanonského premiéra Rafíka Harírího a ďalších 22 osôb, ktorí zahynuli 14. februára 2005 pri bombovom útoku v Bejrúte.

Súdny proces so štyrmi prívržencami hnutia Hizballáh obvinenými zo zosnovania sektárskej vraždy Rafíka Harírího a ďalších 22 ľudí sa začal 16. januára 2014 a vypočúvania trvali 415 dní. Vypočutých bolo 297 svedkov. Proces sa začal v neprítomnosti obvinených, pretože Hizballáh ich nemieni súdu vydať.

Počas samovražedného atentátu v západnej časti libanonskej metropoly Bejrút pred päťhviezdičkovým hotelom, ktorého budovu výbuch značne poškodil, utrpelo zranenia ďalších 226 ľudí. Tento útok vyvolal v Libanone obrovské protesty.

Bezpečnostná rada OSN 7. apríla 2005 jednomyseľne schválila rezolúciu o medzinárodnom vyšetrovaní okolností atentátu a v roku 2007 zriadila na tento účel osobitný trestný tribunál v meste Leidschendam neďaleko holandského Haagu.

Rafík Harírí stál na čele libanonskej vlády takmer po celé obdobie od skončenia občianskej vojny, ktorá ničila krajinu v rokoch 1975-90. Funkciu opustil v októbri 2004, odvtedy bol v opozícii.

Vynesenie verdiktu sa odložilo o desať dní pre katastrofálny výbuch, ku ktorému došlo pred dvoma týždňami v prístave v Bejrúte a zahynulo pri ňom najmenej 170 ľudí.