Západné Tichomorie zažíva novú fázu pandémie Covid-19, varuje WHO

Vlády sa budú musieť vyrovnať s prívalmi nákazy.

18. aug 2020 o 14:24 TASR

ŽENEVA. Západné Tichomorie, obývané takmer dvoma miliardami ľudí, vstúpilo do novej fázy koronavírusovej pandémie. V utorok o tom informoval regionálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre tento región Takeši Kasai.

Zároveň vyzval vlády tamojších krajín, aby verejne propagovali "také správanie, ktoré chráni zdravie komunít".

Región západného Tichomoria zahŕňa podľa definície WHO 37 krajín vrátane Vietnamu, Filipín, Číny, Južnej Kórey, Nového Zélandu a Austrálie.

Toto je "stav, v ktorom sa vlády budú musieť udržateľným spôsobom vyrovnať s viacerými nárastmi alebo prívalmi (nákazy)," citovala Kasaiho agentúra AP.

Ako príklad predstaviteľ WHO uviedol skvalitňovanie zdravotníctva jednotlivých krajín a hlásanie zdraviu prospešných návykov, ktoré by sa podľa neho mali stať "novým normálom".

Za posledné týždne hlásia nárast prípadov nákazy najmä krajiny, ktoré mali pandemickú situáciu doteraz viac-menej pod kontrolou. Jednou z nich je napríklad Vietnam, ktorý donedávna - za posledné tri mesiace - nenahlásil ani jeden prípad prenosu infekcie v rámci krajiny.

"To, čoho sme momentálne svedkami, nie je iba oživenie (nákazy). Sme presvedčení, že je to signál toho, že v ázijsko-tichomorskom regióne sme vstúpili do novej fázy pandémie," povedal Kasai.

Riaditeľ tiež vyjadril obavy, že koronavírus v tomto regióne rozširujú momentálne ľudia v rozmedzí 20-40 rokov, u ktorých sa príznaky infekcie neprejavujú.

Neodhalené prípady nákazy u mladých ľudí neúmyselne ohrozujú najmä najzraniteľnejšie skupiny populácie - najmä chorých ľudí a ľudí dôchodcovského veku v žijúcich v ľudnatejších mestách.