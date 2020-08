V prípade vraždy hudobníka zo skupiny Run-DMC po 18 rokoch obvinili dvoch mužov

Prokurátori vyhlásili, že vyriešili jednu z najdlhšie trvajúcich záhad v New Yorku.

18. aug 2020 o 18:38 SITA

NEW YORK. Takmer dve desaťročia po zabití hudobníka Jam Master Jaya z hip-hopovej skupiny Run-DMC federálni prokurátori v pondelok vyhlásili, že vyriešili jednu z najdlhšie trvajúcich záhad v New Yorku, keď obvinili dvoch mužov z neďalekého okolia miesta vraždy.

Podozrivých v súdnych dokumentoch identifikovali ako Ronalda Washingtona, ktorý si v súčasnosti odpykáva trest odňatia slobody za lúpežné prepadnutie, a Karla Jordana Jr., ktorý taktiež čelí obvineniu z distribúcie kokaínu.

Jason "Jay" Mizell, známy ako Jam Master Jay, vytvoril začiatkom osemdesiatych rokov s Josephom "Run" Simmonsom a Darrylom "DMC" McDanielom formáciu Run-DMC. Spoločne sa podieľali na hitoch King of Rock, It's Tricky či remakeu skladby skupiny Aerosmith Walk This Way.



Mizella zastrelili 30. októbra 2002 v jeho štúdiu 24/7 v Queense. Podľa hudobníka, ktorý bol v tom čase v štúdiu, k Mizellovi prišiel neznámy muž v čiernom tielku, objal ho, vytiahol automatickú zbraň a spustil paľbu. Prvý výstrel Mizella minul a zasiahol ďalšiu osobu. Druhá guľka trafila Mizella do ľavej časti hlavy. Strelec potom bez stopy zmizol.



V prípade uznania viny Washington s Jordanom pravdepodobne dostanú minimálne 20-ročný trest odňatia slobody, doživotie alebo trest smrti. Minister spravodlivosti William Barr sa však ešte nerozhodol, či bude požadovať tretiu možnosť.