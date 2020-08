Karlova univerzita vyvíja test, ktorý rozlíši chrípku od koronavírusu

Experti už dlhšie upozorňujú, že bude ťažké rozlíšiť tieto dve choroby odlíšiť.

17. aug 2020 o 14:39 SITA

BRATISLAVA. Približne o mesiac by mal byť v Česku dostupný test vyvíjaný pražskou Karlovou univerzitou v spolupráci so súkromným sektorom, ktorý bude vedieť diagnostikovať, či má pacient obyčajnú chrípku alebo koronavírus.

"Nové testy sú postavené na otvorenom princípe a budeme o tom informovať začiatkom septembra," poznamenal podľa TV Nova rektor univerzity Tomáš Zima, ktorý sa v pondelok ráno spoločne so šéfkou tamojšej akadémie vied Evou Zažímalovou stretol s českým premiérom Andrejom Babišom.



Napriek tomu, že novinka by sa mala dostať na trh už o niekoľko týždňov, rektor nepridal ďalšie podrobnosti, ktoré by verejnosť najviac zaujímali, hlavne cenu testu a dostupnosť.

Experti už dlhšie upozorňujú, že počas jesene a v zimných mesiacoch bude ťažké odlíšiť chrípku od ochorenia COVID-19, keďže obe majú podobné symptómy, môžu mať vážny priebeh a spôsobiť dokonca smrť.