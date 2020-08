Cez víkend zaznamenali najvyššiu spoľahlivo zaznamenanú teplota na svete

Bolo to 54,4 stupňov Celzia v kalifornskom národnom parku.

17. aug 2020 o 14:08 SITA

BRATISLAVA. V kalifornskom Národnom parku Dolina smrti (Death Valley, pozn.) cez víkend namerali 54,4 stupňov Celzia. Informuje o tom spravodajský portál BBC s tým, že by to mohla byť najvyššia spoľahlivo zaznamenaná teplota na svete. Záznam z Furnace Creek v súčasnosti overuje americká Národná meteorologická služba.



Do nedele bola najvyššia spoľahlivo nameraná teplota na svete 54 stupňov Celzia, ktorú v roku 2013 zaznamenali tiež v Doline smrti. Ešte vyššiu teplotu, až 56,6 stupňa Celzia, tam údajne namerali pred vyše storočím, ale viacerí odborníci spochybňujú tento údaj.

Ďalšiu rekordnú teplotu vraj zaznamenali v Tunisku v roku 1931, a to konkrétne 55 stupňov Celzia, no aj spoľahlivosť tohto záznamu spochybňujú.



Teplotný rekord namerali počas vlny horúčav, ktorá sužuje západné pobrežie USA a mala by aj tento týždeň priniesť vysoké teploty. Horúčavy v Kalifornii spôsobili dvojdňový výpadok elektriny po tom, čo v sobotu porucha zasiahla elektráreň. V sobotu tiež v Kalifornii spozorovali ohnivé tornádo.