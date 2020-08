Na ceste z Chorvátska sú niekoľkohodinové zápchy

Pod náporom dovolenkárov skolabovala doprava na chorvátsko-slovinskej hranici.

17. aug 2020 o 13:58 SITA

ĽUBĽANA. Počas víkendu v dôsledku náporu dovolenkárov skolabovala doprava na chorvátsko-slovinskej hranici. Spôsobili to predovšetkým Rakúšania vracajúci sa z dovolenky v Chorvátsku, ktorí sa snažili dostať do vlasti pred nadobudnutím účinnosti nových bezpečnostných obmedzení týkajúcich sa vstupu do krajiny.



V Slovinsku sa vytvorili niekoľkohodinové dopravné zápchy a 350 Rakúšanom na napokon ani nepodarilo prejsť cez hraničný priechod Spielfeld pred nedeľným termínom, keď začali platiť spomenuté obmedzenia.

Rakúska vláda nariadila sprísnenie zdravotníckych a bezpečnostných opatrení pre ľudí prichádzajúcich z Chorvátska, pričom uviedla, že približne tretina nových prípadov ochorenia COVID-19 mala spojitosť s cestujúcimi, z ktorých mnohí dovolenkovali na chorvátskom pobreží Jadranského mora.



Podľa nových usmernení pre vstup do Rakúska musia cestujúci predložiť osvedčenie zdravotníckych orgánov nie staršie ako 72 hodín s negatívnym výsledkom testu na koronavírus. Ak takýto dokument nemajú k dispozícii, musia do 48 hodín po príchode podstúpiť test a až do výsledku zostať v domácej karanténe.