Tisíce ľudí sa z Francúzska snažili vrátiť do Británie, aby sa vyhli karanténe

Pre cestujúcich z Francúzska platí od soboty v Británii povinná karanténa.

15. aug 2020 o 5:24 TASR

LONDÝN. Tisíce dovolenkárov sa z Francúzska na poslednú chvíľu snažili vrátiť do Spojeného kráľovstva s cieľom vyhnúť sa povinnej karanténe, ktorá platí od soboty.

Informovala o tom v piatok na svojej webovej stránke stanica BBC.

Británia sa rozhodla opätovne zaviesť dvojtýždňovú karanténu pre cestujúcich prichádzajúcich z Francúzska, Holandska aj Monaka z dôvodu nárastu počtu nakazených osôb v týchto krajinách.

Po návrate do Spojeného kráľovstva budú musieť cestujúci zo zmienených krajín ísť na 14 dní do samoizolácie. Opatrenie vstúpi do platnosti v sobotu o 4:00 miestneho času (5:00 SELČ).

Ako zareagujú Francúzsko a Holandsko?

Francúzsko varovalo, že zavedie protiopatrenia.

Holandsko podľa BBC vydá varovanie pred cestami do Británie, ktoré nie sú nevyhnutné, v období, keď britské opatrenia vstúpia do platnosti. Protiopatrenia však Holandsko zaviesť neplánuje.

“ Tvrdo sme v tejto krajine pracovali, aby sme počet nakazených znížili. „ Grant Shapps, britský minister dopravy

Britský minister dopravy Grant Shapps povedal, že karanténne opatrenia boli pre tieto krajiny zavedené z dôvodu, že výskyt nákazy za obdobie siedmich dní prekročil 20 prípadov nákazy na každých 100-tisíc osôb.

"Tvrdo sme v tejto krajine pracovali, aby sme počet nakazených znížili," povedal Shapps a dodal, že krajina chce zabrániť tomu, aby ľudia vracajúci sa zo zahraničia so sebou prinášali nákazu.

Vypredané vlaky, ceny leteniek rastú

Vo Francúzsku je podľa Shappsových slov v súčasnosti približne 160-tisíc britských turistov. Mnohí z nich sa snažia získať letenky, či lístky na vlak alebo trajekt. Ceny lístkov sa pohybujú v stovkách libier.

Počet trajektov medzi Francúzskom a Britániou sa zvýšil. Vlaky premávajúce cez Eurotunel pod Lamanšským prielivom sú však vypredané a ceny leteckej dopravy prudko rastú.

Spoločnosť Eurotunel, ktorá spravuje tento podmorský dopravný koridor uviedla, že viac ako 12-tisíc ľudí sa pokúsilo rezervovať si lístky na vlak cez tunel po tom, ako vo štvrtok oznámili karanténne opatrenia. Bežne sa dopyt pohybuje v stovkách ľudí.

Vlaky boli v piatok úplne vypredané a spoločnosť ľudí upozornila, aby na jej stanicu nevstupovali bez potvrdenej rezervácie.

Ceny niektorých leteniek do Británie z Paríža dosiahli viac ako 450 libier (499 eur) a najlacnejšie lístky na vlak Eurostar stáli 210 libier (232,9 eur).

Vo Francúzsku rastie počet nakazených

Francúzsko v piatok hlásilo 2846 nových prípadov nákazy za posledných 24 hodín. Ide o najvyšší počet, odkedy táto krajina uvoľnila obmedzenia v oblasti pohybu osôb.

Francúzsky minister pre európske záležitosti Clément Beaune vyjadril na twitteri v súvislosti s britským opatrením "ľútosť". Podľa svojich vyjadrení však dúfa, že situácia sa vráti do normálneho stavu hneď, ako to bude možné.