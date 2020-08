Tisíce Albáncov uviazli pred gréckymi hranicami po zmene cestovných obmedzení

Grécko sprísnilo epidemiologické opatrenia.

14. aug 2020 o 19:09 TASR

TIRANA. Dlhé kolóny áut vytvorili v piatok na grécko-albánskych hraniciach tisíce Albáncov, ktorí sa po zmene cestovných obmedzení ponáhľajú do Grécka za prácou. S odvolaním sa na vyhlásenie miestnej polície o tom informovala agentúra AFP.

V približne 20-kilometrovej kolóne pri hraničnom priechode na juhu Albánska uviazlo v piatok približne 4000 áut.

Pred hranicami sa už niekoľko dní vytvárajú takéto kolóny spôsobené nedávnym rozhodnutím gréckej vlády sprísniť epidemiologické opatrenia.

V súlade s nimi budú do Grécka od 16. augusta vpúšťať z Albánska denne len maximálne 750 osôb.

K takýmto zmenám pritom dochádza práve v čase, keď sa tisícky Albáncov, ktorí žijú a pracujú v Grécku, najmä v sektore poľnohospodárstva, postupne do Grécka vracajú z letných dovoleniek, ktoré strávili vo svojej vlasti, píše AFP.

Albánci po vstupe do Grécka budú musieť od uvedeného termínu zároveň do troch dní absolvovať test na koronavírus a zároveň ísť na sedem dní do samoizolácie. Momentálne Albáncov testujú priamo na hraniciach, pričom tamojším úradom nechávajú kontaktné informácie, pre prípad, že by ich výsledky boli pozitívne

Niektoré z áut čakajú pred hranicami už tri dni, povedal AFP nemenovaný zdroj z albánskej polície. Podľa jeho slov pracujú "grécki zdravotníci v zníženom počte" a hraničný prechod je v noci zatvorený.

Albánske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že grécke úrady sa snažia situáciu zlepšiť, a počet testov vykonávaných na hraniciach zvýšili z 200 na 300 za hodinu.

Počet prípadov nákazy novým druhom koronavírusu v Albánsku neustále rastie. V súvislosti s nákazou v tejto krajine zomrelo už vyše 210 ľudí. Lekári tvrdia, že situácia sa zhoršuje, pričom úrady z toho obviňujú občanov nedodržiavajúcich bezpečnostné nariadenia.