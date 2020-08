Biden žiada povinné nosenie rúšok v USA

Trump nalieha na ľudí, aby rúška nosili, i keď on sám to dlhodobo odmieta.

14. aug 2020 o 14:41 SITA

WASHINGTON. Demokratický kandidát na prezidenta USA Joe Biden žiada povinné nosenie tvárových masiek.

Odvoláva sa pritom na expertov z oblasti zdravotníctva, podľa ktorých môže nosenie rúšok zachrániť počas nasledujúcich troch mesiacov až 40-tisíc ľudí.

"Nosenie rúšok nie je ani tak o tom, že sa vy nenakazíte vírusom, ale chránite tak iných ľudí pred infekciou," povedal. "Toto je Amerika. Buďte patrioti a chráňte svojich spoluobčanov. Postavme sa a urobme správnu vec," vyhlásil.

"Každý jeden Američan by mal minimálne počas nasledujúcich troch mesiacov nosiť vonku rúško. Každý guvernér by to mal nariadiť ako povinnosť," dodal.

Prezident Donald Trump v stredu uviedol, že jeho administratíva poslala školám 125 miliónov tvárových masiek na viacnásobné použitie.

Nalieha na občanov, aby rúška nosili, i keď on sám to dlhodobo odmieta. Nedávno ho však videli s rúškom na tvári.

Vo štvrtok opäť odmietol kritiku, podľa ktorej nebola jeho reakcia na pandémiu dostatočne rýchla. Šéf Bieleho domu vyhlásil, že on za pandémiu nemôže. "Pozrite, zasiahol nás mor z Číny a nikdy na to nezabudneme. Bol to čínsky mor," vyjadril sa pre Fox Business.