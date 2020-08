Rakúsko vydalo varovanie pred cestami do Chorvátska

Chorvátsko zaznamenalo najvyšší počet nakazených od začiatku epidémie.

14. aug 2020 o 13:59 ČTK

VIEDEŇ. Kvôli rastúcemu počtu prípadov nákazy koronavírusom vydalo Rakúsko najvyšší stupeň varovania pred cestovaním do Chorvátska.

Platiť začne od pondelka, informovalo na twitteri rakúske ministerstvo zahraničných vecí. Chorvátsko vó štvrtok zaznamenalo 208 nových prípadov nákazy SARS-COV-2, uviedla agentúra DPA.

"Vzhľadom na epidemiologický vývoj v Chorvátsku vydávame najvyšší stupeň varovania pre celú krajinu," uviedlo ministerstvo.

Rakúsko občanov vyzvalo, aby do Chorvátska nejazdili, pokiaľ to nie je bezpodmienečne nutné. Turistov, ktorí už v krajine sú, úrad podľa agentúry APA "dôrazne" vyzval, aby sa vrátili do Rakúska.



Rakúsko doteraz varovalo pred cestami do viac ako 30 krajín sveta. Sú medzi nimi Bulharsko, Rumunsko, Portugalsko, Švédsko, USA či Rusko. Varovanie platí aj pre čínsku provinciu Chu-pej, z ktorej metropoly Wu-chan sa vlani začal koronavírus SARS-CoV-2 šíriť do sveta. Minulý týždeň pridala Viedeň na zoznam aj Španielsko s výnimkou jeho ostrovov.



Podľa agentúry APA vydalo ministerstvo zahraničných vecí varovanie pred cestami do Chorvátska kvôli zhoršujúcej sa situácii v tejto krajine, ale aj kvôli rastúcemu počtu rakúskych turistov, u ktorých sa nákaza potvrdila po návrate z dovolenky na Jadrane.

