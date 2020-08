Bieloruské úrady prepustia stovky zadržaných demonštrantov

Bieloruský minister vnútra Karajev sa ospravedlnil za konanie polície počas protestov.

14. aug 2020 o 7:07 TASR

MOSKVA. Tisíce osôb zadržaných v Bielorusku počas protestov, ktoré sa začali po nedeľných prezidentských voľbách, mali v priebehu piatkového rána prepustiť na slobodu. Informovala o tom agentúra DPA.

Predsedníčka hornej komory bieloruského parlamentu Nataľa Kačanavová vo štvrtok uviedla, že prezident Alexander Lukašenko nariadil preveriť prípady zadržania občanov počas protestných akcií.

Prepustia časť zadržaných

Podľa agentúry RIA Novosti takisto uviedla, že úrady prepustia zhruba tisíc zadržaných osôb.

"Všetkých prepustíme do 6:00 (5:00 SELČ)," sľuboval námestník ministra vnútra Aljaksandr Barsukov ľuďom, ktorí pred jednou z väzníc v metropole Minsku čakali na informácie o svojich blízkych, ktorých polícia zadržala.

Či sa tak stalo, ale zatiaľ stále nie je jasné. Barsukov zároveň tvrdil, že k žiadnym excesom pri zaobchádzaní so zatknutými nedochádzalo. "So všetkými som hovoril," vyhlásil, než nasadol do auta a odišiel.

Na internete sa však množia obrázky aj videá dokumentujúce tvrdé zaobchádzanie so zadržanými.

Amnesty International uviedla, že množstvo zadržaných policajti vo väzení vyzliekli donaha, bili ich a vyhrážali sa im znásilnením.

Celkovo bolo podľa spravodajských webov na protestoch, ktoré v Bielorusku trvajú od nedele večera, zadržaných okolo 7 000 ľudí.

Bezpečnostné zložky zasahujúce proti demonštrantom použili fyzické násilie, omračujúce granáty, vodné delá, strieľali do davu gumené projektily. Zranenia utrpelo niekoľko stoviek osôb a viac ako 250 ich muselo byť hospitalizovaných.

Nateraz sú informácie o dvoch obetiach na životoch.

Minister vnútra sa ospravedlnil

Bieloruský minister vnútra Juryj Karajev sa vo štvrtok ospravedlnil za konanie polície počas protestov.

Vo vysielaní televízie ONT podľa portálu Meduza.io vyhlásil, že preberá zodpovednosť a ospravedlňuje sa za zranenia ľudí, ktorí sa na mieste zásahu policajných zložiek vyskytli náhodou.