Grékov dráždia plynom aj utečencami. Konflikt s Tureckom eskaluje

Turecko chce ťažiť plyn v sporných vodách.

13. aug 2020 o 17:53 Lukáš Onderčanin

ATÉNY, BRATISLAVA. Turecké pobrežie je od gréckeho ostrova Kastellorizo vzdialené len štyri kilometre. Počas bežnej sezóny sú pláže v obľúbenom letovisku plné tureckých, gréckych aj zahraničných turistov.

Tento rok však na ostrovy prišlo len minimum hostí – a aj tých čoraz častejšie odrádzajú vojenské manévre v okolí. Pred troma týždňami trvali prelety gréckych a tureckých stíhačiek viac ako dve hodiny.

"Ľudia sa zľakli a na mobiloch zisťovali, čo sa deje. Potom si vzali uteráky a slnečníky z pláže a odišli do svojich hotelových izieb, kým ohlušujúci hluk zase prebudil tých, čo spali," opisoval pre web Ethnos.gr pracovník miestnej cestovnej kancelárie Konstantinos Papoutsis. V ďalších dňoch viacerí turisti dovolenku na ostrove zrušili.

Ani po troch týždňoch sa situácia nezlepšuje. Spor o zemný plyn, ropu a námorné hranice vo východnom Stredomorí môže Grécko a Turecko vtiahnuť aj do otvoreného konfliktu.

Vojenský sprievod

Gréci a Turci vedú dlhodobý spor o námorné hranice, ktoré na troskách Osmanskej ríše stanovili konferencie po prvej svetovej vojne.

Napätie však narastá od konca deväťdesiatych rokov, keď v oblasti objavili ložiská zemného plynu. Grécko, Turecko a Cyprus, no aj ďalšie štáty v Stredomorí majú rozdielne názory na to, kto by mal z nerastného bohatstva najviac čerpať.