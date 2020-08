Dobré ráno: Môže Trump neuznať výsledok prezidentských volieb?

Voľby sa v USA konajú 3. novembra.

14. aug 2020 o 0:00 Nikola Bajánová, Matúš Krčmárik

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/uxscn-e6f2c2?from=pb6admin&download=1&version=1&auto=0&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Helvetica&skin=1&pfauth=&btn-skin=103

Článok pokračuje pod video reklamou

Je 4. novembra a Donald Trump oslavuje. Napriek tomu, že celoštátne získal o milióny hlasov menej ako jeho demokratický súper Joe Biden.

Získal totiž viac voliteľov za jednotlivé štáty a na tých v americkom volebnom systéme záleží.

Takto – podobne ako v roku 2016 – vyzerá jeden z možných scenárov čakajúcich Spojené štáty americké.

Čo by sa však stalo, keby Trump po novembrových voľbách napríklad prehral a odmietol uznať ich výsledky?

Nikola Bajánová sa o téme rozprávala so šéfom zahraničia v denníku SME Matúšom Krčmárikom.

Zdroj zvukov: Fox News

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Jaromír Čižnár pravdepodobne ostáva na generálnej prokuratúre, kde bude podľa prvej námestníčky Viery Kováčikovej pôsobiť na odbore legislatívy a ústavného práva. Na rovnaký odbor ako Čižnár prešli v minulosti aj iní bývalí generálni prokurátori, a to Milan Hanzel a Michal Vaľo.

Mafián Marian Kočner sa z väzenia zbavil podielu v kúpeľoch Korytnica, a tak už nie je oficiálnym vlastníkom ani jednej ich časti. Dnes opustené a schátrané kúpele sú zavreté už od roku 2002. Rok predtým skončili v konkurze, keď sa množili špekulácie o tom, že sa o to pričinil aj samotný Kočner.

Pre hoaxy o koronavíruse zomrelo na svete počas prvého štvťroka najmenej osemsto ľudí. Americkí vedci ďalej tvrdia, že v nemocniciach takto prijali okolo 5800 ľudí. Množstvo osôb zomrelo po vypití metanolu alebo čistiacich prostriedkov na báze alkoholu, pričom si mysleli, že sa tak vyliečia z koronavírusu.

Za korupciu včera v Banskej Bystrici po rokoch vlečúcom sa vyšetrovaní odsúdili na tri roky podmienečne bývalého starostu Marianky. Radovana Juriku obvinili z trestného činu prijímania úplatku, lebo mal od obyvateľov za vydanie stavebných povolení vyžadovať dary pre obec. Jurika obvinenia od vzniku kauzy odmietal.

Odporúčanie

Na dnes dve odporúčania – jedným je, že si určite kúpte dnešné SME, v ktorom redakcia spracovala vo veľkom tému o Bielorusku, kde sa situácia po prezidentských voľbách vôbec nevyvíja pozitívne. A tým druhým je netflixový seriál Love on the Spectrum, ktorý zachytáva, verím, že pre mnohých skrytý osobný, romantický život ľudí s autizmom a robí to takým láskavým a povzbudzujúcim spôsobom, že sa nedá pri jeho sledovaní neusmievať.

Všetky podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.