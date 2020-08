V britskej oblasti Chiltern Hills objavili hradisko z doby železnej

V súčasnosti pripravujú plán na zachovanie lokality.

13. aug 2020 o 9:51 SITA

BRATISLAVA. V britských Chiltern Hills objavili hradisko zo železnej doby. Informuje o tom BBC.

Miesto identifikovali členovia organizácie The Beacons of the Past vďaka digitálnemu prieskumu, pričom hradisko verifikovali 6. augusta.

Predpokladajú, že pochádza zo železnej doby, medzi rokmi 800 a 500 pred naším letopočtom. V súčasnosti pripravujú plán na zachovanie lokality.

Pozostatky tvorí breh široký deväť metrov a vonkajšia priekopa široká sedem metrov. Obvod hradiska je dlhý viac ako 500 metrov a predpokladajú, že sa rozprestieralo na ploche asi tri hektáre.

Miesto je prvé, ktoré objavili vďaka technológii Lidar. Presnú lokalitu nálezu nezverejnili v snahe uchrániť ho.

Výskumníci zatiaľ neplánujú kopať na mieste. Podľa vedúcej projektu Wendy Morrison by im to pomohlo určiť presnejší vek, no na základe vizuálneho skúmania, umiestnenia a výhľadu z miesta si je takmer istá, že našli hradisko z mladšej železnej doby.