Litva vyzýva Lukašenka na nové prezidentské voľby

Lukašenkova najvážnejšia vyzývateľka Sviatlana Cichanovská je v exile.

12. aug 2020 o 19:00 TASR

VILNIUS. Litva vyzýva bieloruské vedenie, aby usporiadalo nové prezidentské voľby.

Posledné voľby, ktoré sa konali 9. augusta, neboli slobodné ani demokratické.

V exkluzívnom rozhovore pre ruskú rozhlasovú stanicu Echo Moskvy to v stredu uviedol litovský minister zahraničných vecí Linas Linkevičius.

Vilnius podľa neho vyzýva vedenie Bieloruska, aby zastavilo násilie, prepustilo všetky zadržiavané osoby a začalo dialóg s občanmi.

Linkevičius pripomenul, že EÚ sa bude situáciou v Bielorusku zaoberať v piatok, pričom posúdi aj možnosť uvalenia sankcií na osoby zodpovedné za násilnosti či manipuláciu s výsledkami volieb.

Linkevičius sa v rozhovore vyjadril aj o Sviatlane Cichanovskej, najvážnejšej vyzývateľke bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, ktorá sa momentálne zdržiava v Litve.

Šéf litovskej diplomacie uviedol, že Minsk a Vilnius na "vysokej (politickej) úrovni" o Cichanovskej nehovorili. Informoval, že Cichanovská mala vízum na vstup do Litvy, takže "mala právo prísť". O jej príchode sa litovské vedenie dozvedelo až vtedy, keď už bola na ceste. Linkevičius opäť potvrdil, že Cichanovskej deti sú tiež v Litve.

Podľa Linkevičiusa sa Cichanovská momentálne "zotavuje zo stresu" a svoje ďalšie plány oznámi neskôr.

"Dnes ráno som s ňou telefonoval. Zotavuje sa z toho stresu a cíti sa lepšie. Sama povie, aké sú jej plány. Zdá sa, že v poslednom období si všeličím prešla," uviedol litovský minister.

Ako zdôraznil, "treba mať pochopenie: je to mladá žena, ktorá nikdy nebola v politike (...) a aj teraz má toho veľa. Musíte to chápať a dať jej čas. Sama povie, aké plány má do budúcnosti".

Na margo jej odchodu z Bieloruska Linkevičius povedal, že Cichanovská "nemala veľmi na výber". Podľa neho jej úrady ponúkli, že buď opustí krajinu, alebo ju čakajú "iné, nie príliš príjemné varianty".

Cichanovská sa podľa neho rozhodla odcestovať do Litvy. Linkevičius pripustil, že jej odchod z Bieloruska mohol byť súčasťou plánu, "aby bolo napríklad menej dôvodov na nepokoje".

Šéf litovskej diplomacie dodal, že "pred niekoľkými dňami", ešte pred odchodom Cichanovskej z Bieloruska, sa ju pokúšal kontaktovať.

"Situácia bola napätá, chcel som sa opýtať, či sa dá nejako pomôcť (...)," vysvetlil.

Cichanovskú vtedy nebolo možné zastihnúť ani priamo, ani prostredníctvom jej volebného štábu či litovského veľvyslanectva. Na Twitteri bola v tom čase (v noci na pondelok) dokonca informácia, že nie je známe, kde sa Cichanovská nachádza.

Protesty, ktoré v Bielorusku vypukli po prezidentských voľbách, sú podľa Linkevičiusa spontánne a nie sú organizované zo zahraničia, ako to tvrdí Lukašenko.