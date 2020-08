Bielorusi žiadajú Poliakov o väčší dosah mobilných sietí a nižšie poplatky

V nedeľu v noci bolo územie Bieloruska odstrihnuté od internetu, funguje obmedzene.

12. aug 2020 o 15:00 SITA

BRATISLAVA. Občania Bieloruska požiadali susedné Poľsko, aby zvýšilo dosah mobilných sietí a znížilo ceny poplatkov za spojenie medzi týmito dvomi štátmi, informuje poľský web tech.pl.

Ľudia v Bielorusku majú v ostatných dňoch po nedeľňajších prezidentských voľbách, ktoré sa nesú v znamení pouličných stretov medzi bezpečnostnými zložkami a demonštrantmi neuznávajúcimi výsledky hlasovania, problémy s komunikáciou.

Článok pokračuje pod video reklamou

Apel na zosilnenie vysielačov

V nedeľu v noci bolo územie Bieloruska odstrihnuté od internetu, ktorý funguje iba veľmi obmedzene.

Existuje však možnosť pripojenia ku globálnej sieti prostredníctvom prístupových bodov v mobilných telefónoch, preto Bielorusi apelujú na poľských telekomunikačných operátorov, aby zvýšili výkonnosť vysielačov v blízkosti spoločnej hranice a priaznivejšie nastavili výšku poplatkov.

Zákony zakazujú zvýšiť výkon vysielačov

Avšak, požiadavku Bielorusov, zdá sa, nebude možné zrealizovať. Najzásadnejším sporným bodom je medzinárodná telekomunikačná legislatíva.

Súvisiaci článok Zjavne nie som taká silná. Cichanovská utiekla pred Lukašenkom z krajiny Čítajte

"Telekomunikačné siete sú veľmi silno regulované a žiadny operátor nemôže zvýšiť výkon svojich vysielačov. Podľa medzinárodných dohôd musia prevádzkovatelia dodržiavať prípustnú úroveň výkonu vysielačov a nemôžu ju svojvoľne zvyšovať," vyhlásil pre web Wirtualna Polska Marek Lipski z poľskej komory informačných technológií.

Ako ďalej dodal, ak by niektorý z poľských mobilných operátorov zvýšil výkon vysielačov a ich dosah v Bielorusku, prevádzkovatelia z tejto krajiny by si okamžite všimli, že niekto vstúpil do ich teritória.

Takýto krok vrátane cenovej regulácie si navyše podľa medzinárodného práva vyžaduje súhlas oboch krajín, v tomto prípade vlád Poľska a Bieloruska.