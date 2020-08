Sankcie zo strany EÚ by mohli zvýšiť závislosť Bieloruska od Ruska

Rusko považuje Bielorusko za svojho spojenca v boji proti vplyvu Západu.

12. aug 2020 o 11:10 TASR

LONDÝN. Uvalenie sankcií Európskej únie na Bielorusko za manipuláciu s výsledkami prezidentských volieb a za policajné násilie voči protestujúcim by mohlo využiť Rusko na obmedzenie nezávislosti Minska.

Povedal to profesor a odborník na rusko-bieloruské vzťahy z University College London Rasmus Nilsson.

"Ak by bol teraz prezident Lukašenko odrezaný od spolupráce so Západom a Čína by nevyplnila prázdne miesto, ktoré po (západných krajinách) ostane, zvýšenie závislosti na Rusku by mohlo v princípe zmenšiť bieloruskú zvrchovanosť," povedal.

Lukašenko chce Putinovi vzdorovať

Rusko považuje Bielorusko za svojho spojenca v boji proti vplyvu Západu a za partnera v postsovietskej integrácii. Napriek ich dlhoročnej spolupráci sa však Bielorusko momentálne usiluje vymaniť spod silného ruského vplyvu, vysvetlil profesor.

Najnovším príkladom je Lukašenkov rozkaz na zatknutie údajných 33 ruských žoldnierov z polovojenskej skupiny Vagnerova armáda v blízkosti hlavného mesta Minsk, ktorých obvinil z príprav plánu na zmarenie priebehu volieb a z "terorizmu".

Hrozba pre ekonomiku

Podľa profesora by Bielorusko mohli najviac ohroziť ekonomické sankcie.

"Pre Lukašenka je dôležitejšie to, že Bielorusko je silno závislé na ruskom hospodárstve," myslí si Nilsson.

Kremľu sa však nedarí vykonať potrebné hospodárske zmeny, čo v konečnom dôsledku môže negatívne ovplyvniť aj ekonomiku Bieloruska.

"Ak Bielorusko stratí schopnosť platiť svoje bezpečnostné sily, samostatnosť štátu môže byť ohrozená," upozorňuje profesor.

"Z dlhodobejšieho hľadiska však prístup bieloruského režimu minimalizuje motiváciu Európskej únie poskytovať Bielorusku politickú a ekonomickú pomoc," uzavrel expert.

EÚ: Ľud Bieloruska si zaslúži viac

Európska únia tieto voľby odsúdila, podľa nej neboli "ani slobodné, ani spravodlivé".

Uviedla tiež, že "štátne úrady použili neprimerané a neprípustné násilie, ktoré viedlo najmenej k jednému úmrtiu a mnohým zraneniam".

"Ľud Bieloruska si zaslúži viac," napísala EÚ vo vyhlásení.