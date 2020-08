Litva je pripravená poskytnúť opozičným politikom z Bieloruska politický azyl

Do Litvy pred Lukašenkom už ušla aj jeho hlavná súperka Cichanovská.

11. aug 2020 o 22:05 TASR

VILNIUS. Litva je pripravená poskytnúť politický azyl predstaviteľom bieloruskej opozície.

Podľa agentúry RIA Novosti to v utorok uviedla litovská ministerka vnútra Rita Tamašuniené.

"Pozorne sledujeme situáciu v Bielorusku a pripravili sme akčný plán pre prípad zvýšenia počtu bieloruských občanov, ktorí požiadajú o azyl v Litve," informovala ministerka.

Dodala, že osoby, ktoré sa uchádzajú o azyl a požiadajú o štatút utečenca, azyl v Litve dostanú.

Ubezpečila, že Litva je im pripravená "pomôcť, kým sa vytvoria podmienky pre ich bezpečný návrat domov."

Tamašuniené súčasne vyjadrila znepokojenie nad postupom bieloruských úradov pri potláčaní prebiehajúcich protestov proti výsledkom nedeľných prezidentských volieb v Bielorusku.

V utorok sa v médiách objavila informácia, že do Litvy sa uchýlila už Sviatlana Cichanovská, hlavná súperka bieloruského úradujúceho prezidenta Alexandra Lukašenka.

Šéf litovskej diplomacie Linas Linkevičius v súvislosti s tým uviedol, že Cichanovská je so svojimi deťmi a v bezpečí. Podľa neho jej litovská vláda poskytla byt i ochranku. "Je tu s vedomím (litovskej) vlády a má štatút hosťa," dodal.

Linkevičius povedal, že Cichanovská mala litovské vízum ešte pred odchodom z Bieloruska, "čo znamená, že môže zostať v Litve rok bez obmedzení". Minister dodal, že tento fakt zrejme zavážil, keď sa rozhodovala o tom, ktorá z krajín sa stane jej útočiskom.

Informoval tiež, že v Litve je so svojimi deťmi aj šéfka Cichanovskej volebného štábu Maryja Marozová.

Cichanovská podľa vyjadrenia svojho volebného štábu do Litvy odcestovala pod tlakom bieloruských úradov, a to práve výmenou za prepustenie Marozovej, ktorú polícia vzala do vyšetrovacej väzby.