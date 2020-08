Muža obvineného z požiaru v Bohumíne vzali do väzby

Na súd ho priviezli priamo z ostravskej fakultnej nemocnice.

11. aug 2020 o 16:37 SITA

BOHUMÍN. Muža, ktorého obvinili z úmyselného zapálenia bytu v panelovom dome v českom Bohumíne, poslal okresný súd v Karvinej do väzby.

Štátny zástupca Michal Król väzbu navrhol pre obavu, že by sa obvinený mohol pokúsiť o útek alebo pokračovať v trestnej činnosti, informuje spravodajský portál iDNES.cz.

Z nemocnice rovno na súd

"Obvinený muž bol sudcom Okresného súdu Karviná vzatý do väzby," informovala policajná hovorkyňa Pavla Jiroušková.

Päťdesiatštyriročného Zdeňka K., ktorý bol podľa polície v čase činu opitý, priviedla na súd ozbrojená eskorta.

Pre obavy, že by sa mu mohol chcieť niekto pomstiť, mal na sebe nepriestrelnú vestu i prilbu.

Oblečený bol v nemocničnom pyžame, pretože ho priviezli priamo z ostravskej fakultnej nemocnice. Pri útoku totiž sám utrpel zranenia.

V tejto súvislosti by ho mali previezť do niektorej z väzníc vybavených nemocnicou, konštatuje iDNES.cz s tým, že podľa Króla by to mala byť Pankrácká väznica v Prahe.

Muž by mal vo väzbe stráviť zvyšok prípravného konania, čo môže trvať niekoľko mesiacov.

Muža obvinili "z obzvlášť závažného zločinu vraždy a z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia", za čo mu hrozí 15 až 20 rokov, no vzhľadom na 11 obetí, je pravdepodobný i vyšší výnimočný trest a vylúčené nie je ani doživotie.

Požiar paneláku v Bohumíne

Na jedenástom poschodí panelového domu na Nerudovej ulici v Bohumíne začalo horieť v sobotu podvečer.

Priamo v byte zahynulo šesť ľudí a ďalších päť pred plameňmi vyskočilo z okna, no ani jeden z nich neprežil pád zo zhruba 30-metrovej výšky. Incident si vyžiadal aj desať zranených, pričom zranenia utrpeli aj dvaja hasiči a policajt.

Podľa prvotných zistení mal muž s rodinou spory a nedávno sa vraj neďaleko Bohumína vyhrážal svojej manželke a ďalším členom rodiny s plynovou pištoľou.

Práve po tomto incidente sa vraj žena presťahovala k synovi do paneláku na Nerudovej ulici. Keď sa muž dozvedel, že tam bude v sobotu popoludní oslava, na ktorú ho nepozvali, dostal šialený nápad.

Na čerpacej stanici natankoval benzín, zazvonil pri dverách, a keď mu otvorili, vylial časť horľaviny dovnútra. Ďalej sa zrejme nedostal, tak polial aj dvere a zapálil ich.

Potom zišiel dole a pozeral sa, čo sa bude diať. Vyšetrovateľom následne tvrdil, že nechcel nikoho zabiť, len ich vystrašiť.