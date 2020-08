Pompeo začal v Česku cestu po strednej Európe

Americký minister zahraničia navštívi aj Poľsko, Slovinsko a Rakúsko.

11. aug 2020 o 9:57 TASR

Americký minister zahraničia Mike Pompeo pricestoval do Česka. (Zdroj: TASR/AP)

PRAHA. Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo pricestoval v utorok do Česka, kde začal svoju päťdňovú cestu po krajinách strednej Európy. Pompeo strávi v Česku dva dni.

Informuje o tom tlačová agentúra AFP.

Pompoe začal cestu po Európe v Česku

Šéf diplomacie USA absolvuje v utorok so svojím českým náprotivkom Tomášom Petříčkom návštevu Plzne, kde vzdá hold americkým vojakom, ktorí v roku 1945 toto západočeské mesto oslobodili.

V stredu sa stretne s predstaviteľmi českých a amerických technologických spoločností, s ktorými bude diskutovať o najnovšej generácii mobilnej komunikácie a mobilnej sieti 5G. Na programe má následne stretnutie s českým premiérom Andrejom Babišom.

Pompeo tiež vystúpi s prejavom v českom Senáte a absolvuje krátke stretnutie s českým prezidentom Milošom Zemanom.

Nasledujúci deň sa presunie do Slovinska, kde podpíše bilaterálnu dohodu o bezpečnosti 5G.

Ešte v priebehu štvrtka pocestuje do Rakúska, kde sa stretne so spolkovým kancelárom Sebastianom Kurzom. Plánuje s ním rokovať o americko-rakúskych obchodných záležitostiach a zapojení sa Rakúska do mierových misií vo svete.

Poliaci chcú viac amerických vojakov

Poslednou zastávkou amerického ministra zahraničných vecí bude v sobotu Poľsko, kde bude s tamojšími činiteľmi rokovať o premiestnení vojakov stiahnutých z Nemecka.

Pentagón nedávno oznámil, že Spojené štáty stiahnu z Nemecka domov približne 6400 členov armádneho personálu a takmer 5600 ďalších preložia do iných spojeneckých štátov NATO.

Poľský minister obrany Mariusz Blaszczak uviedol, že USA rozmiestnia v Poľsku najmenej 1000 dodatočných vojakov.

Pompeo sa počas európskej cesty bude zároveň usilovať presvedčiť jednotlivé krajiny, aby sa stránili čínskeho telekomunikačného gigantu Huawei, ktorý Washington považuje za hrozbu, keďže sa ujíma vedenia v internete piatej generácie.

Pompeo bude tiež presadzovať zníženie energetickej závislosti Európy od Ruska.