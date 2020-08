Trumpa eskortovali z besedy v Bielom dome, hrozilo nebezpečenstvo

Agenti museli pri Bielom dome strieľať.

11. aug 2020 o 0:37 TASR

WASHINGTON. Prezidenta USA Donalda Trumpa museli v pondelok pre bezpečnostnú hrozbu náhle odviesť z tlačovej konferencie v Bielom dome. Trump sa neskôr do miestnosti určenej na brífingy vrátil a oznámil, že agenti museli pri Bielom dome strieľať do osoby, lebo bola ozbrojená. Informácie priniesli tlačové agentúry AP a AFP.

Agent Tajnej služby USA odviedol Trumpa z miestnosti, kde prezident v pondelok popoludní miestneho času práve začínal brífing o koronavíruse. Trump sa o niekoľko minút vrátil a povedal, že pri Bielom dome sa odohrala "streľba", ale už je to "pod kontrolou".

"Práve sa odohrala streľba a nejakého človeka odviezli do nemocnice," vysvetlil Trump po návrate. Spresnil, že výstrely padli zo zbraní bezpečnostných zložiek. Dodal, že podľa jeho informácií bola osoba, ktorú postrelili, ozbrojená. "Postrelili podozrivého," zdôraznil šéf Bieleho domu. Doplnil však: "Možno to nemalo so mnou nič spoločné."

Trump ďalej povedal, že agent ho odviedol do Oválnej pracovne. Po incidente celý Biely dom uzavreli.

Prezident pochválil personál Tajnej služby za výkon a za to, že sa postaral o jeho bezpečnosť. "Chcem sa poďakovať Tajnej službe za to, že vždy odvádza rýchlu a veľmi efektívnu prácu."