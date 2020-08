Slovenská rodina na ceste z dovolenky havarovala v Maďarsku

Vracali sa z dovolenky v Chorvátsku.

10. aug 2020 o 11:46 SITA

BRATISLAVA. Slovenská rodina v noci na dnes vyviazla so zraneniami z hrozivo vyzerajúcej nehody na maďarskej rýchlostnej ceste M86. Informuje o tom webstránka 112press.hu.

Rodina sa vracala z Chorvátska

Nehoda sa stala okolo jednej v noci neďaleko mesta Vép. Vodička Seatu s maďarskou poznávacou značkou zrejme v dôsledku únavy narazila do zvodidiel, pričom z vozidla vypadla batéria a ostalo stáť neosvetlené vo vnútornom pruhu rýchlostnej cesty.

Mladá žena, ktorá auto šoférovala, z vraku vystúpila a pokúšala sa zastaviť okoloidúce vozidlá, no podľa jej slov prešlo okolo nej asi päť alebo šesť, kým sa jej to podarilo. Nemohla pritom ani zavolať pomoc, pretože v tme stratila telefón.



V tej chvíli sa k miestu nehody priblížil Lexus so slovenskou poznávacou značkou, ktorého vodič si zrejme všimol auto zaparkované na krajnici a v úmysle vyhnúť sa mu, dostal sa zoči-voči neosvetlenému vraku pri vnútorných zvodidlách.

V aute boli štyri osoby

V snahe vyhnúť sa kolízii, strhol volant, no v dôsledku rýchlej zmeny smeru i rozliateho oleja z havarovaného vozidla, nad autom stratil kontrolu a skončil na streche. Mužovi sa po zrážke podarilo vyliezť z auta a s pomocou reflexnej vesty aj zastaviť prichádzajúce vozidlá a zabrániť ďalším kolíziám.



V aute boli spolu s ním dve deti a manželka. Rodina, ktorá sa vracala z dovolenky v Chorvátsku, nehodu prežila, no mužov syn utrpel vážne zranenia nôh. Žene prišlo zle asi 20 minút po nehode a sanitka ju vzala do nemocnice s podozrením na poranenie stavca. Vodička Seatu vyviazla bez zranení.



Po nehode uzavreli časť rýchlostnej cesty M86, medzi mestami Szombathely a Vép, v smere do Budapešti.