Vakcína proti koronavírusu by mohla byť dostupná do konca roka

V Európe začína opäť stúpať počet nakazených.

9. aug 2020 o 18:02 TASR

BRUSEL. Vakcína proti novému druhu koronavírusu by mohla byť dostupná do konca roka 2020. Uviedla to eurokomisárka pre zdravie Stella Kyriakidisová, ktorú v nedeľu citovala agentúra DPA.

"Akékoľvek predpovede sú v tomto štádiu riskantné, ale máme isté náznaky, že prvotná vakcína by mohla byť dostupná do konca tohto roku alebo začiatkom budúceho," povedala Kyriakidisová pre internetové vydanie nemeckého ekonomického denníka Handelsblatt.

Očkovacia látka podľa nej nevyrieši naraz všetky problémy, ale umožní postupný návrat k bežnému životu. Ten sa však podľa jej slov podarí až vtedy, keď bude zaočkované kritické množstvo ľudí, najmä v najviac ohrozených skupinách obyvateľstva.

Komisárka v tejto súvislosti upozornila na rastúci počet väčších alebo menších ohnísk šírenia koronavírusu vo viacerých členských štátoch EÚ. Vyzvala preto úrady týchto krajín, aby takéto ohniská rýchlo identifikovali a izolovali.

Vedci sa k termínu dostupnosti vakcíny voči novému koronavírusu vyjadrujú opatrne. Proces vývoja by eventuálne mohol trvať aj roky a teoreticky by sa snahy o vývoj očkovacej látky mohli skončiť aj neúspechom.