Lukašenko: Po voľbách nenestane chaos ani občianska vojna

Lukašenko nepočíta s tým, že zahraničie uzná výsledky prezidentských volieb.

9. aug 2020

MINSK. Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko po odovzdaní svojho hlasu v nedeľňajších voľbách hlavy štátu znovu varoval pred pokusmi o destabilizáciu situácie v krajine. Ubezpečil však, že po voľbách nenastane chaos ani občianska vojna.

"Situácia by sa nemala podceňovať, ale neexistujú absolútne žiadne dôvody tvrdiť, že od zajtrajška bude krajina zatiahnutá do chaosu alebo nejakého zápasu, konfrontácie alebo občianskej vojny. To vám zaručujem," uviedol Lukašenko po hlasovaní podľa agentúry TASS.

Zároveň však poznamenal, že štátne orgány počítajú s "rôznymi možnosťami" ďalšieho vývoja.

Prezident je pripravený na dialóg

Lukašenko nepočíta s tým, že zahraničie uzná výsledky prezidentských volieb v Bielorusku.

"Nechceme, aby o nás hovorili zle. Budeme sa však riadiť iba záujmami bieloruských občanov. Chcem, aby situácia v krajine bola pokojná," povedal Lukašenko, označovaný aj za posledného diktátora v Európe.

Lukašenko ďalej uviedol, že je pripravený na dialóg so svojimi odporcami, varoval ich však pred porušovaním zákonov a organizovaním provokácií.

Vyjadril sa aj ku kauze skupiny 33 údajných ruských žoldnierov zadržaných v Bielorusku koncom júla, ktorí mali za úlohu pripraviť v Bielorusku provokácie pred prezidentskými voľbami.

Podľa neho nebude mať dopad na vzťahy Moskvy a Minska, ktoré sa po zadržaní mužov zmenili z "bratských" na "partnerské". V prípade svojho znovuzvolenia sa bude usilovať o to, aby sa opäť dostali na pôvodnú úroveň.

Lukašenko v tejto súvislosti potvrdil, že dostal päťstranový list od ruského prezidenta Vladimíra Putina, ktorý podrobne opisuje všetky skutočnosti týkajúce sa zadržiavaných občanov Ruska. Spresnil, že listom sa teraz zaoberá vyšetrovací výbor.

K urnám prišlo dosť ľudí

Ústredná volebná komisia medzitým oznámila, že účasť voličov presiahla 54 percent a hlasovanie je tak platné.

V Bielorusku sa v nedeľu konajú v poradí šieste voľby hlavy štátu od roku 1991, keď táto bývalá sovietska republika získala nezávislosť.

Kandidujú v nich súčasný prezident Alexandr Lukašenko, jeho najväčšia rivalka Svitlana Cichanovská, predseda Bieloruskej sociálnodemokratickej strany (BSDH) Siarhej Čeračeň, bývalá poslankyňa bieloruského parlamentu Hanna Kanapacká a spolupredseda hnutia Hovor pravdu Andrej Dzmitryjev.

Právo na účasť na prezidentských voľbách má asi 6,8 milióna bieloruských občanov. Volebné miestnosti budú otvorené od 08.00 h do 20.00 h miestneho času (07.00 h - 19.00 h SELČ).