Veľvyslanectvo USA v Bejrúte podporilo demonštrantov

Demonštranti žiadajú odstúpenie vlády.

8. aug 2020 o 22:24 TASR

BEJRÚT. Veľvyslanectvo Spojených štátov v Bejrúte vyjadrilo v sobotu podporu účastníkom protivládnych protestov v libanonskej metropole Bejrút.

Demonštrácie vypukli po utorkovom ničivom výbuchu v Bejrúte, ktorý si vyžiadal už 158 mŕtvych a vyše 6000 zranených. O strechu nad hlavou prišlo viac ako 300 000 ľudí.

Utorkový požiar a následný výbuch okolo 2700 ton dusičnanu amónneho uskladneného v bejrútskom prístave ďalej prehĺbili hlbokú politickú a ekonomickú krízu, ktorá Libanonom zmieta už celé mesiace.

Podľa protestujúcich, ktorí požadujú odstúpenie vlády, sú za výbuch zodpovední súčasní libanonskí politici. Rozhnevaní Libanončania tvrdia, že utorňajšiu tragédiu zavinila dlhoročná korupcia a zlé spravovanie krajiny zo strany politického establišmentu.

Demonštrantov neuspokojilo ani sobotňajšie vyhlásenie premiéra Hassána Dijába, ktorý prisľúbil, že iniciuje konanie predčasných parlamentných volieb.

Do ulíc zničeného centra Bejrútu vyšli v sobotu tisíce ľudí. Protesty na viacerých miestach v okolí vládnych budov prerástli do násilností, pri ktorých utrpelo zranenia viac ako 230 ľudí. O život prišiel jeden policajt. Protestujúci vtrhli do viacerých ministerstiev a do sídla libanonskej bankovej asociácie.

Americké veľvyslanectvo v Bejrúte vyjadrilo podporu protestom v Bejrúte, avšak zdôraznilo, že musia prebiehať pokojne.

"Obyvatelia Libanonu už priveľa trpeli a zaslúžia si vodcov, ktorí ich budú počúvať," uvádza sa v tweete americkej ambasády v Bejrúte.

Libanonskí politici by podľa veľvyslanectva mali zmeniť svoj doterajší prístup a splniť požiadavky národa na transparentnejšie a zodpovednejšie vládnutie.

"Podporujeme právo (Libanončanov) na pokojné protesty a vyzývame všetky zúčastnené strany, aby sa zdržali násilia," uviedlo veľvyslanectvo USA na Twitteri.