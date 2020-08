Americkí tajní sa obávajú zásahov do prezidentských volieb

Prezidentské voľby v USA sa uskutočnia 3. novembra.

8. aug 2020 o 9:58 TASR

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump v sobotu vyjadril presvedčenie, že Rusko si neželá jeho znovuzvolenie na druhé funkčné obdobie.

Trump to uviedol v komentári k vyhláseniu šéfa americkej spravodajskej služby o pokusoch cudzích štátov ovplyvniť výsledky prezidentských volieb v USA.

Informovala o tom agentúra TASS.

Článok pokračuje pod video reklamou

Tajní sa obávajú zasahovania

Trump o sebe vyhlásil, že je "tou poslednou osobou, ktorú by Rusko chcelo vidieť ako prezidenta" USA.

Na brífingu v meste Bedminster v štáte New Jersey následne Trump vysvetlil, že postoj Ruska súvisí s tým, že on ako prezident zaujal voči Moskve "veľmi tvrdý postoj".

Americký prezident dodal, že jeho znovuzvolenie si neželajú ani India a Čína. Poznamenal pritom, že niektoré médiá vo svojich článkoch o témach zahraničnej politiky venujú pozornosť predovšetkým Rusku, a nie Číne. Trump však položil otázku, či "Čína nie je väčšia hrozba".

Ako pripomenula agentúra AFP, riaditeľ amerického Národného centra pre kontrarozviedku a bezpečnosť (NCSC) William Evanina predtým upozornil, že výsledok prezidentských volieb v USA sa snažia ovplyvniť Rusko, Irán a Čína.

Podľa Evaninu má Rusko v úmysle "očierniť" bývalého viceprezidenta USA Joea Bidena, ktorý je kandidátom demokratov.

Jednotlivci spojení s Kremľom zasa podporujú Trumpovo znovuzvolenie, zatiaľ čo Čína sa "snaží o to, aby voľby nevyhral prezident Trump". Irán sa podľa šéfa NCSC usiluje "podkopať demokratické inštitúcie i prezidenta Trumpa a rozdeliť krajinu (USA) pred voľbami".

Trump tajných nepočúva

Agentúra TASS dodala, že na upozornenie novinára, že Trumpove vyhlásenia o zasahovaní do volieb v USA sú v rozpore so závermi spravodajských služieb, Trump odpovedal: "Mne je jedno, kto čo hovorí".

V súvislosti s možným zasahovaním do volieb Trump zdôraznil, že "to budeme veľmi pozorne sledovať".

Za najväčšie riziko Trump označil hlasovanie poštou, lebo takto "iný štát" môže oveľa ľahšie dať do obehu falošné hlasovacie lístky. Trump poznamenal, že to môžu urobiť krajiny, "o ktorých by ste to nikdy nepovedali".

Prezidentské voľby v USA sa uskutočnia 3. novembra.