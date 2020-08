Rusko sa chce vrátiť na Venušu a postaviť opakovateľne využiteľnú raketu

Šéf ruskej vesmírnej agentúry chce prekonať Elona Muska.

7. aug 2020 o 21:24 TASR

MOSKVA. Šéf ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Dmitrij Rogozin v piatok oznámil, že si praje návrat ruských zariadení na planétu Venuša.

Rogozin plánuje priniesť z Venuše vzorky pôdy a postaviť raketu, ktorá prekoná systémy amerického podnikateľa Elona Muska.

Informuje o tom tlačová agentúra Reuters.

Článok pokračuje pod video reklamou

Spojené štáty minulý týždeň uskutočnili prvý let s ľudskou posádkou na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) za takmer desaťročie. Let sa skončil úspešným pristátím modulu do vôd Mexického zálivu pri pobreží Floridy.

Misiu uskutočnila americká vesmírna agentúra NASA spoločne s Muskovou spoločnosťou SpaceX. Jej nosná raketa Falcon 9 je čiastočne znovu použiteľná.

Súvisiaci článok Muskova vesmírna loď revala ako zviera. Astronauti hovoria, že misia bola bez chyby Čítajte

"Pracujeme na metánovej rakete, ktorá nahradí rakety typu Sojuz-2," uviedol Rogozin v rozhovore pre tlačovú agentúru RIA Novosti. Dodal, že avizovaný systém bude opakovateľne použiteľný, pričom prvý stupeň rakety sa bude dať použiť najmenej stokrát.

"Samozrejme, sledujeme, čo robia americkí kolegovia, ale naši vedci sa usilujú o skratku - neopakovať to, čo robí SpaceX, a prekonať ich," uviedol Rogozin, ktorého kozmická loď z dielne spoločnosti Elona Muska "neohromila". Rogozin uviedol, že pristátie jej modulu bolo "skôr tvrdé".

"Nie je to navrhnuté pre pristátie na zemi - to je aj dôvod, prečo si americkí kolegovia zvolili pristátie na vode spôsobom, akým sa to dialo pred 45 rokmi," povedal šéf Roskosmosu.

Rusko malo niekoľko rokov ako jediná krajina monopol na vysielanie astronautov do vesmíru, a štart SpaceX-u znamenal pre Roskosmos značnú stratu príjmov; jedno kreslo v rakete Sojuz stálo NASA približne 80 miliónov dolárov.

Rogozin zároveň uviedol, že si praje návrat Ruska na Venušu. "Bola to 'ruská planéta,'" vyhlásil. Bývalý Sovietsky zväz bol jedinou krajinou sveta, ktorá na povrch Venuše dopravila svoje sondy.

"Som presvedčený, že Venuša je zaujímavejšia než Mars," zakončil Rogozin s tým, že skúmanie Venuše môže vedcom pomôcť pochopiť, ako pristupovať ku klimatickým zmenám na Zemi.

Venuša, ktorej atmosféru tvorí takmer výlučne oxid uhličitý, je považovaná za najteplejšiu planétu v slnečnej sústave.