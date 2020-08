Erdogan označil námornú dohodu medzi Egyptom a Gréckom ako bezcennú

Ankara tvrdí, že morská priemyselná hranica by sa mala nachádzať medzi gréckou a tureckou pevninou.

7. aug 2020 o 15:54 SITA

ISTANBUL. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan označil námornú dohodu medzi Egyptom a Gréckom za "bezcennú". Zároveň uviedol, že Turecko obnoví výskum zameraný na prítomnosť ropy a zemného plynu vo východnej časti Stredozemného mora.

Štáty podpísali dohodu

Egypt a Grécko vo štvrtok podpísali námornú dohodu, ktorá určuje morskú hranicu medzi týmito dvomi krajinami a vymedzuje výhradnú hospodársku zónu pre práva na ťažbu týchto nerastných surovín.

Podľa Erdogana, ktorý sa zúčastnil na piatkových modlitbách v Hagii Sofii, uvedená medzinárodná zmluva bola reakciou na vlani uzatvorenú tureckú námornú dohodu s líbyjskou vládou v Tripolise a prisľúbil v nej pokračovať.

Dohoda zvýšila napätie v oblasti

Dohoda medzi Tureckom a Líbyou vyvolala napätie vo východnom Stredomorí, pričom Egypt, Cyprus a Grécko to vnímali ako porušenie hospodárskych práv v oblasti bohatej na ropu.

Turecko obviňuje Grécko, že sa snaží ukoristiť výhodnejšie postavenie v prípade nálezísk ropy na úkor "krajiny polmesiaca". Ankara tvrdí, že morská priemyselná hranica by sa mala nachádzať medzi gréckou a tureckou pevninou a nemali by sa brať do úvahy grécke ostrovy.

Atény namietajú, že požiadavka Turkov je porušením medzinárodného práva.