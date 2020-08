Američana, ktorý pred 46 rokmi utiekol z väzenia,opäť chytili

77-ročného Luisa Archuletu zatkli v stredu.

7. aug 2020 o 15:09 SITA

BRATISLAVA. Trestanca, ktorý pred 46 rokmi utiekol z väzenia v americkom Colorade, opäť chytili a umiestnili do cely. FBI oznámila, že 77-ročného Luisa Archuletu zatkli v stredu. Úrady ho vypátrali v 10-tisícovom mestečku Espaňola v Novom Mexiku, kde prežil takmer štyri desaťročia pod menom Ramón Montoya.

Signál páchateľom

"Toto zatknutie by malo vyslať jasný signál všetkým násilným páchateľom. FBI vás nájde bez ohľadu na to, ako dlho to trvá alebo ako ďaleko utečiete. Postavíme vás pred súd," uviedol vo vyhlásení špeciálny agent FBI Michael Schneider.

Archuletu 3. októbra 1971 obvinili zo streľby na denverského dôstojníka Darila Cinquantu, o dva roky neskôr ho odsúdili.

V roku 1974 však z nápravného zariadenia v Colorade ušiel. Predtým sa mu rovnaký kúsok podaril aj v Kalifornii, kde vystupoval ako Lawrence Pusateri.

Pomohla náhoda

Spomenutý Cinquanta, ktorý útok napokon prežil, sa pri pátraní po Archuletovi nikdy nevzdal. Nakoniec ho našiel v Novom Mexiku, no ako priznal, pomohla tomu aj náhoda.

"24. júna mi zazvonil telefón a osoba na druhej strane povedala: 'Premýšľal som o tom a poviem vám, kde sa nachádza chlap, ktorý vás postrelil'," vyhlásil Cinquanta podľa webu thedenverchannel.com. Vzápätí si informáciu overil a záležitosť posunul FBI.