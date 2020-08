Ako Babiš našiel na Morave obrovské zásoby ropy (zápisník)

Deti, keby ste vedeli, čo vám zanecháme.

7. aug 2020 o 14:23 Jindřich Šídlo

Autor je komentátorom redakcie Seznam Zprávy

Ak by ste mali dojem, že sa vaši českí susedia budú musieť vyrovnávať s tvrdým dosahom ekonomickej krízy po koronavíruse, musím vás upokojiť.

Článok pokračuje pod video reklamou

Budeme sa mať tak dobre ako ešte nikdy.

Súvisiaci článok undefined Čítajte

Tvrdí teda premiér Andrej Babiš, ktorý ešte pred odchodom na svoju tuzemskú dovolenku na Krétu v bizarnom videu oznámil, že všetkým Čechom zásadne zníži daň z príjmu, rovno o päť percentuálnych bodov. A, samozrejme, znova zásadne zvýši dôchodky.

Topolánkovo dedičstvo

Je to typicky babišovský príbeh, keď si predseda vlády buď nepamätá, čo hovoril pred pár mesiacmi, čo robil celé posledné roky, alebo si to pamätá a je mu to jednoducho jedno.

O čo ide: Babiš sľúbil, že zruší takzvanú superhrubú mzdu, čo je tiež typicky český vynález zavedený v roku 2008 vládou Mirka Topolánka z ODS.