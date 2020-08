Newyorská prokurátorka žiada rozpustenie asociácie vlastníkov zbraní

Trump jej žalobu označil ako veľmi strašnú vec.

7. aug 2020 o 12:57 SITA

BRATISLAVA. Generálna prokurátorka štátu New York podala žalobu s cieľom rozpustiť americkú Národnú asociáciu vlastníkov zbraní (NRA) za údajné zlé hospodárenie s financiami.

Podľa Letitie James organizácia odviedla milióny dolárov jej lídrom, vrátane výkonného riaditeľa Waynea LaPierra, pre ich osobné použitie. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Článok pokračuje pod video reklamou

Korupcia je podľa prokurátorky rozsiahla

Štyria menovaní obvinení, spomínaný LaPierre, Wilson Phillips, Joshua Powell a John Frazer, podľa prokurátorky "zaviedli v NRA kultúru sebazvýhodňovania, zlého hospodárenia a nedbanlivého dohľadu, ktorá bola nezákonná, represívna a podvodná".

Súvisiaci článok Trump píše o posunutí termínu volieb, hlasovanie poštou označuje za podvodné Čítajte

Podľa žaloby newyorskej generálnej prokuratúry len za tri roky prišla organizácia následkom konania obvinených o viac ako 64 miliónov dolárov (v prepočte zhruba 54 miliónov eur). Korupcia v NRA je podľa James taká rozsiahla, že je nevyhnutné jej úplné rozpustenie.



V reakcii na otázky demokratka James zamietla domnienku, že početné obvinenia voči NRA, ktorá má úzke väzby s Republikánskou stranou, sú ovplyvnené jej politickou príslušnosťou. "Nasledovali sme fakty a právo. Dospeli sme k záveru, že NRA, bohužiaľ, slúžila ako osobná pokladnička štyroch obvinených," vyhlásila prokurátorka.

Pokus o získanie politických bodov

Prezidentka NRA Carolyn Meadows žalobu odsúdila ako "jasný pokus o získanie politických bodov" a uviedla, že pred ňou "necúvnu", ale postavia sa jej a vyhrajú. Americký prezident Donald Trump, ktorého je NRA spojencom, žalobu zase označil ako "veľmi strašnú vec".

"Myslím, že by as NRA mala presťahovať do Texasu a viesť veľmi dobrý a krásny život. Texas by bol skvelé miesto, alebo iný štát podľa ich výberu," povedal novinárom pred Bielym domom.



Naopak, viacero prominentných demokratov, vrátane senátorky Kamaly Harris a kongresmanky Barbary Lee, krok privítalo.



Vo štvrtok tiež na NRA podal žalobu aj okresný prokurátor Washingtonu, D.C., a to za "zneužitie charitatívnych fondov na podporu nehospodárneho utrácania NRA a jej predstaviteľov".

Nosiť zbraň umožňuje druhý dodatok

NRA založili v roku 1871 ako rekreačnú skupinu a odvtedy sa stala jednou z najmocnejších politických organizácií v Spojených štátoch. V súčasnosti úporne lobuje proti všetkým formám kontroly zbraní a argumentuje, že viac zbraní prispeje k bezpečnejšej krajine.

Svoje argumenty opiera a silno obraňuje sporným výkladom druhého dodatku ústavy USA, ktorý podľa nej dáva občanom USA právo nosiť zbrane. Ročne na svoje aktivity vynaloží zhruba 250 miliónov dolárov, čo je viac ako všetky organizácie podporujúce kontrolu zbraní v krajine dohromady.

NRA sa pýši viacerými vysokopostavenými a známymi členmi, vrátane niekdajšej kandidátky na viceprezidentku Sarah Palin, herca Toma Sellecka, herečky Whoopi Goldberg a do roku 1995 i bývalého prezidenta Georgea H. W. Busha. Organizácia v ostatných rokoch čelila prísnej kontrole za jej hospodárenie i kritike zo strany obrancov kontroly zbraní po početných streľbách v školách.