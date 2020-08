Chášukdží nebol posledný. Bývalý saudský agent obvinil korunného princa, že ho chcel dať zabiť

Bývalý spravodajský dôstojník Saad al-Džábrí žije v kanadskom exile.

7. aug 2020 o 19:31 Nina Sobotovičová

RIJÁD, BRATISLAVA. V minulosti bol kľúčovým sprostredkovateľom medzi tajnými službami Saudskej Arábie a Západu. Dôležitú úlohu mal najmä po teroristickom útoku na newyorské Svetové obchodné centrum, takzvané dvojičky, v roku 2001.

Bývalý saudskoarabský spravodajský dôstojník Saad al-Džábrí je považovaný za odborníka na boj s teroristami, vrátane tých z organizácie al-Káida.

Al-Džábrí bol dlho pravou rukou niekdajšieho korunného princa Saudskej Arábie Mohammeda bin Naífa, pre ktorého pracoval na ministerstve vnútra.

Ibaže šesťdesiatročný bin Naíf už viac nie je následníkom trónu. V roku 2017 ho totiž pri palácovom prevrate odstavil jeho mladší bratranec, syn kráľa Salmána a terajší korunný princ Muhammad bin Salmán.

Tridsaťštyriročný Muhammad bin Salmán, médiami často označovaný skratkou MBS, je dnes faktickým vládcom krajiny.

Mohammeda bin Naífa, ktorý bol pred rokmi jeho politickým rivalom, nechal v marci zatknúť.

Pre mocenské zmeny bývalý agent Al-Džábrí opustil Saudskú Arábiu. Od roku 2017 žije v kanadskom exile, podľa serveru Middle East Eye však zostáva najhľadanejším Saudskoarabom za hranicami kráľovstva.

Vo štvrtok Al-Džábrí verejne obvinili Muhammada bin Salmána, že za ním do Kanady poslal agentov, aby ho zavraždili.

Vražedné komando

Na saudskoarabského korunného princa podal Al-Džábrí žalobu v Spojených štátoch amerických. Denník New York Times podotýka, že tak urobil cez zákon o ochrane obetí mučenia.

Táto legislatíva umožňuje ľuďom, ktorí nie sú občanmi Spojených štátov, podať žalobu na amerických súdoch za niektoré trestné činy, ktoré mohli byť spáchané či plánované v zahraničí.

Al-Džábrí neobviňuje korunného princa Muhammada iba z toho, že vyslal do Kanady vražedné komando. V žalobe tiež uvádza, že následník trónu rozmiestniť agentov v Spojených štátoch, aby zistili, kde a ako Al-Džábrí žije.

Denník New York Times však podotýka, že bývalý spravodajský dôstojník v žalobe nepredložil dostatok dôkazov.

Málokde sú citlivejšie informácie ako v jeho hlave

Materiál, v ktorom Al-Džábrí obviňuje korunného princa z plánovania jeho vraždy, má 106 strán.

Uvádza sa v ňom, že Al-Džábrí je nažive len pre to, že vyslaní tajní boli po prílete do Toronta príliš podozriví. Kanadskí agenti ich preto najprv vypočuli a potom ich odmietli pustiť do krajiny.

Al-Džábrí je presvedčený, že následník trónu ho považuje za nepriateľa, pretože ako bývalý spravodajský dôstojník "disponuje usvedčujúcimi informáciami".

"Citlivejšie, ponižujúcejšie a usvedčujúcejšie informácie proti Muhammadovi bin Salmánovi, ako uchováva pamäť Saada al-Džábrího, by ste našli málokde," uvádza sa v súdnom materiáli.

Takéto "citlivejšie a usvedčujúcejšie informácie" by sa podľa žaloby dali nájsť ešte na nahrávkach, ktoré al-Džábrí zhotovil "očakávajúc, že bude zavraždený".

V roku 2017 sa saudskoarabský režim pokúsil al-Džábrího dostať späť do kráľovstva za pomoci Interpolu. Rijád obvinil bývalého agenta z korupcie a dúfal, že krajina, kde sa nachádza, ho vydá. Interpol však obvinenia proti al-Džábrímu odmietol ako politicky motivované.

Tigrí tím na umlčiavanie kritikov

Al-Džábrí však v žalobe zdôrazňuje, že zďaleka nemal byť jedinou obeťou saudskoarabského režimu. Hovorí o päťdesiatčlennom vraždiacom komande, ktoré vraj vytvoril Muhammad bin Salmán.

Tvrdí, že komando pod označením Tigrí tím násilím umlčiava všetkých disidentov a kritikov, ktorí môžu ohroziť moc korunného princa. Jeho členovia vraj mali na starosti aj vraždu novinára Džamala Chášukdžího.

Chášukdží, ktorý žil od roku 2017 v USA a písal pre americký denník Washington Post, kritizoval saudskoarabské vedenie vrátane Muhammada bin Salmána.

Novinára v októbri 2018 brutálne zavraždili na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule, kde si bol vybaviť dokumenty. Jeho telo následne rozštvrtili a podľa televízie Al-Džazíra dokonca spálili v peci priamo na dvore rezidencie generálneho konzula Saudskej Arábie v Istanbule.

Rijád najskôr tvrdil, že Chášukdží z konzulátu odišiel živý. Neskôr kráľovstvo priznalo, že novinár bol zavraždený, režim sa však snažil vyvolať dojem, že sa tak stalo pri zrážke.

Neskôr prokurátor priznal, že bývalý zástupca riaditeľa tajnej služby nariadil repatriáciu Chášukdžího do Saudskej Arábie. Vyjednávanie o návrate vraj však bolo neúspešné, a tak vyjednávač nariadil novinára zabiť.

Čo na to kanadská vláda?

Žaloba podaná na súde vo Washingtone spája takzvaný Tigrí tím aj s plánom na zavraždenie Al-Džábrího.

Do Kanady sa vraj komando vydalo necelé dva týždne po vražde Chášukdžího. Skupina vyslaná do Toronta so sebou niesla dve tašky s forenznými nástrojmi, ktoré mohli agenti použiť pri plánovanej vražde.

Kanadský minister pre verejnú bezpečnosť Bill Blair uviedol, že sa k prípadu nemôže vyjadriť. Podotkol však, že "vláda eviduje incidenty, pri ktorých sa zahraniční aktéri pokúšali monitorovať, zastrašovať alebo ohrozovať Kanaďanov či ľudí žijúcich v Kanade".

"Vždy budeme robiť všetko pre to, aby sme kanadským občanom a ľuďom žijúcim na území Kanady zaručili bezpečnosť," dodal.