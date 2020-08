Na Floride pustili do oceánu zachránené korytnačky

V korytnačej nemocnici sa zotavovali od júna.

7. aug 2020 o 12:12 SITA

ISLAMORADA. Dve morské korytnačky, ktoré pred niekoľkými týždňami na rôznych miestach zachránila americká pobrežná stráž, po zotavení opäť prepustili do voľnej prírody v okolí súostrovia Florida Keys.



Prvú z nich, 68-kilogramovú Emmu, objavili v júni vo vodách Atlantického oceána pri ostrove Islamorada. Previezli ju do korytnačej nemocnice, kde jej počas liečby vytiahli z telesnej schránky prebytočný vzduch a nastolili správny jedálniček a pitný režim.



Druhú korytnačku, sto kilogramov vážiacu dospelú samicu Bubbles, v rovnakom období našli pri Long Key zapletenú v opustených pasciach, ktoré tam zanechali rekreační rybári. Zapletenie do siete jej však spôsobilo nezvratné poranenie zadnej plutvy, ktorú museli amputovať. Bubbles prekonala aj zápal pľúc a ďalšie zdravotné problémy.



Člen tamojšej pobrežnej stráže Michael Lees opísal príbeh ako veľmi zriedkavý. "Som rád, že môžem vidieť takúto záchranu korytnačiek, pretože iba málokedy ich môžeme pustiť naspäť," povedal Lees. Korytnačia nemocnica vo Florida Keys zachraňuje, ošetruje a vracia morské korytnačky do voľnej prírody už od roku 1986.