Twitter začal označovať médiá napojené na štát

Napojenie na štát alebo niektorého z jeho kľúčových predstaviteľov a vládnych úradníkov bude špecificky označené.

7. aug 2020 o 10:35 TASR

NEW YORK. Spoločnosť Twitter Inc začala osobitne označovať tie používateľské kontá, ktoré sú prepojené so štátom, niektorými jeho kľúčovými predstaviteľmi alebo vládnymi úradníkmi. Podľa agentúry Reuters to Twitter oznámil vo štvrtok vo svojom blogu.

Sputnik, televízia RT aj čínska Sinchua

V zozname mediálnych organizácií, ktoré budú takto špeciálne označené, Twitter uviedol ruskú tlačovú agentúru Sputnik, ruskú televíznu stanicu RT či čínsku tlačovú agentúru Sinchua. Hovorca Twitteru nateraz nechcel zverejniť celý zoznam médií.

V zozname Twitteru sú podľa Reuters médiá, v ktorých štát vykonáva kontrolu činnosti redakcie prostredníctvom finančných zdrojov, politického tlaku alebo kontrolou výroby a distribúcie.

"Veríme, že ľudia majú právo vedieť, ak je (twitterové) konto toho-ktorého média priamo alebo nepriamo spojené so subjektom štátu," uviedla spoločnosť vo svojom blogu, v ktorom dodala, že svojim používateľom prestane odporúčať tieto účty alebo zdieľanie ich tvítov.

S kritikou prišiel ruský veľvyslanec

Ruský veľvyslanec v USA Dmitrij Poľanskij vo svojom tvíte v reakcii kritizoval toto rozhodnutie, keď napísal: "Myslia si, že môžu stanoviť pravidlá hry! To je ilúzia. Takéto jasné dvojaké štandardy zlyhávajú a podkopávajú dôveryhodnosť západných médií, či už so štítkami o pridruženosti k štátu alebo bez nich. Ľudia tam už nenájdu pravdu a fakty".

Ruský spravodajský portál Novaja gazeta medzičasom informoval, že takéto upozorňovacie štítky už dostali účty agentúr TASS, RIA Novosti, RT i šéfredaktorka televíznej stanice RT Margarita Simoňjanová.

Twitter uviedol, že štátne médiá, v ktorých redakcie majú nezávislosť - ako napríklad National Public Radio (NPR) v USA alebo BBC či Rádio Sloboda v Británii -, nebudú takto označené. Reuters dodal, že NPR dostáva od vlády USA minimálny finančný príspevok.

Na zozname nie sú americké médiá

Hovorca Twitteru tiež potvrdil, že na zozname nie sú žiadne americké médiá.

Ako Reuters dodal z citovaného blogu, Twitter bude štítkami označovať kontá vyšších štátnych úradníkov a subjekty, ktoré zastupujú daný štát v zahraničí, ako sú ministri zahraničných vecí, oficiálni hovorcovia a inštitúcie. Účty označené štítkami budú zahŕňať aj @WhiteHouse, @StateDept, @Elysee, @10DowningStreet a @KremlinRussia.

Podľa Reuters sa štítky spočiatku použijú iba na štátnych úradníkov z krajín, ktoré sú stálymi členmi Bezpečnostnej rady OSN: z Číny, Francúzska, Ruska, Británie a Spojených štátov.

Twitter oznámil, že osobné účty hláv štátov sa nebudú označovať, pretože o týchto jednotlivcoch existuje všeobecné povedomie verejnosti.

V súčasnosti - počas volebného cyklu v USA - Twitter označuje účty kandidátov do Snemovne reprezentantov USA a Senátu či kontá uchádzačov o post guvernéra.