Čo by sa stalo, keby Trump neuznal prehru? Zákony jasnú odpoveď nedávajú

Prieskumy favorizujú Bidena.

9. aug 2020 o 20:52 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Je 4. novembra a výsledky amerických prezidentských volieb sú jasné. Donald Trump oslavuje.

Článok pokračuje pod video reklamou

Napriek tomu, že celoštátne získal o päť miliónov hlasov menej ako jeho demokratický súper Joe Biden, získal viac voliteľov za jednotlivé štáty. Na nich v americkom volebnom systéme záleží.

Toto je jeden zo scenárov, ktorý v knihe Odíde? Trump a hroziaca hrozba rozkolu vo voľbách v roku 2020 odborník na americký právny systém Lawrence Douglas. Zamýšľa v nej nad tým, čo by sa stalo, keby Trump po novembrových voľbách odmietol uznať ich výsledky, ako to už viackrát naznačil.

V náčrte možného vývoja však pokračuje aj ďalej.

Súvisiaci článok Trump píše o posunutí termínu volieb, hlasovanie poštou označuje za podvodné Čítajte

Začiatkom decembra príde stretnutie voliteľov, ktoré sa väčšinou chápe len ako potvrdenie volebného výsledku. Dvaja republikáni z Pensylvánie sa však vzoprú vôli voličov a zahlasujú za Mitta Romneyho.

Tento republikán pritom za prezidenta ani nekandidoval. Štyri roky sa však prezentoval ako prezidentov kritik zvnútra strany. Hlas pre neho je hlasom odmietnutia Trumpovej podoby strany.

V konečnom hlasovaní tak získa viac hlasov Biden a on sa nakoniec stáva prezidentom. „VLASTIZRADNÍ volitelia sa snažia PODVIESŤ americký ľud,“ píše na twitteri Trump.

Bidenovi priaznivci a časť republikánov kritických k prezidentovi zase našla v dvojici rebelov nových hrdinov.

Tri scenáre sporu

Okrem tohto scenára popísal Douglas ešte dva, pri ktorých by mohla nastať podobná situácia. Že by napríklad v Detroite po útoku hackerov vo volebný deň vypadol prúd, čo by zabránilo v hlasovaní a štát Michigan by vďaka tomu skončil v rukách republikánov.

V meste by sa však konali voľby neskôr a tie by prisúdili víťazstvo v celom štáte Bidenovi. Trump by sa vyhováral na neschopnosť guvernéra, ktorý nezabezpečil voľby v riadnom termíne a neskoršiu zmenu by neuznal.