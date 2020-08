Poľskí aktivisti zavesili dúhovú vlajku na sochu Krista, polícia ich následne obvinila

Obvinení sú zo zločinu zneuctenia pamiatok a urážania náboženského cítenia veriacich.

6. aug 2020 o 13:07 TASR

VARŠAVA. Poľská polícia v stredu oznámila, že vzniesla obvinenie voči trom osobám zo zločinu zneuctenia pamiatok a urážania náboženského cítenia veriacich.

Socha Krista aj Kopernika

Stalo sa tak po tom, čo dvaja muži a jedna žena minulý týždeň údajne zavesili dúhové vlajky a ružové rúška s anarchistickým symbolom na viaceré pamiatky vo Varšave vrátane sochy Ježiša Krista a Mikuláša Kopernika.

V stredu o tom informovala poľská agentúra PAP.

Premiér Mateusz Morawiecki konanie aktivistov odsúdil s tým, že sochy symbolizujú hodnoty miliónov poľských občanov. Aktivisti však tvrdia, že protestovali proti "homofóbnym" postojom vlády. Podľa predstaviteľov opozičnej Občianskej koalície ide zo strany polície o zastrašovanie, píše agentúra DPA.

Je to dúha, je to útok

Aktivisti vrátane skupiny pre práva homosexuálov "Stop Bzdurom" (Koniec nezmyslom) vysvetlili svoje konanie v manifeste zverejnenom na internete: "Toto je útok! Je to dúha. Je to útok! Rozhodli sme sa konať. Kým sa budem báť držať ťa za ruku. Kým posledná homofóbna dodávka nezmizne z našich ulíc. Je to prejav našej inakosti - tejto dúhy."

Ak sa prípad dostane pred súd, aktivistom hrozí za trestný čin urážania náboženského cítenia pokuta, prípadne až dva roky väzenia.

Podľa prieskumu verejnej mienky inštitútu CBOS z roku 2019 iba 29 percent Poliakov podporuje manželstvá osôb rovnakého pohlavia. Poľský prezident Andrzej Duda prednedávnom povedal, že "ideológia LGBT je horšia než komunizmus".