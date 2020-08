Zmizli dva arktické ľadovce v Kanade

Vznikli ešte v malej dobe ľadovej.

6. aug 2020 o 11:23 SITA

BRATISLAVA. Najnovšie zábery amerického NASA preukázali, že v kanadskom St. Patrick Bay úplne zmizli dva arktické ľadovce. V roku 1959 zaznamenali pri väčšom z nich plochu tri míle štvorcové (v prepočte 7,77 kilometra štvorcového), menší ľadovec mal vtedy 1,1 míle štvorcovej (2,85 kilometra štvorcového). Odvtedy sa postupne zmenšovali, až napokon úplne zanikli.



"Nemôžem povedať, že ma to prekvapilo, pretože sme vedeli, že sa tak stane. Udialo sa to však veľmi rýchlo," povedal pre CNN riaditeľ národného centra pre údaje o snehu a ľade Mark Serreze, ktorý už v roku 2017 napísal dokument, v ktorom odhadoval zmiznutie oboch spomenutých ľadovcov do piatich rokov.

Ľadovce v St. Patrick Bay sa vytvorili pravdepodobne pred približne piatimi tisíckami rokov. Medzi 16. a 19. storočím tohto letopočtu, v období, ktoré sa zvykne označovať ako "malá doba ľadová", boli podstatne väčšie.

Horúce leto pred piatimi rokmi však výrazným spôsobom ovplyvnilo životnosť spomenutých ľadovcov. V St. Patrick Bay sa nachádzajú aj ďalšie, ktoré sú vo vyššej nadmorskej výške. Aj tie sa však postupne zmenšujú. "Dovolím si ďalšiu predpoveď, o desať rokov tam už nebudú," dodal Serreze.