Trump uvažuje o príjatí prezidentskej nominácie z Bieleho domu

Išlo by o porušenie tradície Republikánskej strany.

6. aug 2020 o 6:26 TASR

WASHINGTON. Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil, že v dôsledku koronakrízy by svoj prejav pri príležitosti oficiálneho prijatia nominácie do prezidentských volieb mohol predniesť z Bieleho domu, čím by porušil dlhoročnú tradíciu.

Informovala o tom agentúra AFP.

Bezpečné riešenie

"Rozmýšľame o tom. Z pohľadu bezpečnosti by išlo o najjednoduchšie riešenie," povedal pre televíznu stanicu Fox News Trump, ktorý sa snaží o znovuzvolenie za prezidenta USA.

Akceptačný prejav, ktorý je naplánovaný na 27. augusta, sa považuje za najvýznamnejší formálny okamih kandidátovej kampane.

Presúvanie miesta akceptačného prejavu

Trumpov prejav pri prijatí nominácie do prezidentských volieb sa mal pôvodne uskutočniť na nominačnom zjazde Republikánskej strany v meste Charlotte v štáte Severná Karolína.

Tamojší guvernér však odmietol zaručiť, že počas koronavírusovej pandémie sa bude môcť konať veľké stretnutie s osobnou účasťou delegátov.

Trump preto presunul hlavné podujatia vrátane svojho akceptačného prejavu do mesta Jacksonville na Floride. Aj toto podujatie však bolo zrušené.

Najlacnejšia možnosť je Biely dom

Úradujúci prezidenti nemôžu financovať svoju kampaň z peňazí daňových poplatníkov, a tak by využitie Bieleho domu pre túto udalosť bolo minimálne porušením pravidiel správania.

Trump pre Fox News uviedol, že náklady a logistika sú hlavnými dôvodmi pre toto možné rozhodnutie.

"Ide o skutočne veľkú operáciu. Rozmýšľame, že to spravíme z Bieleho domu, pretože tam nie je žiadna verejnosť. Je to jednoduché. A tiež si myslím, že je to krásne prostredie." Podľa neho ide aj o "zďaleka tú najlacnejšiu" možnosť.

Trump však dodal, že ak by mal s týmto rozhodnutím niekto problém, miesto by zmenil.