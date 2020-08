Do Bejrútu odletelo lietadlo s českým špeciálnym tímom hasičov

Do Libanonu dorazili už grécki záchranári, na ceste sú aj Francúzi.

5. aug 2020 o 22:56 TASR

PRAHA. Lietadlo s českým špeciálnym tímom hasičov odletelo v stredu do libanonského hlavného mesta Bejrút.

Záchranári tam budú pomáhať pri vyslobodzovaní ľudí, ktorí zostali v troskách po utorkovom výbuchu, informoval Český rozhlas.

Podľa českého ministra vnútra Jana Hamáčka bude Česko druhou alebo treťou zahraničnou skupinou, ktorá sa zapojí do pomoci. Do Libanonu dorazili už grécki záchranári, na ceste sú aj Francúzi.

Takmer štyridsiatka špeciálne vycvičených hasičov letí do Bejrútu pomáhať s vyslobodzovaním ľudí po explózii v tamojšom prístave. Výbuch si podľa posledných správ vyžiadal najmenej 135 mŕtvych, zranených je približne 5000 osôb. Tlaková vlna poškodila niekoľko mestských štvrtí.

Článok pokračuje pod video reklamou

Tím USAR trénuje pre prípad podobných katastrof a je schopný odletieť na misiu do desiatich hodín. V skupine je okrem hasičov aj lekár, statik a psovodi.

Súvisiaci článok Kto všetko zasahuje do Libanonu a čo s tým má spoločné výbuch v Bejrúte Čítajte

Podľa Hamáčka budú českí hasiči jedným z prvých zahraničných tímov, ktoré sa na mieste zapoja do pomoci.

"Tím tam bude tak dlho, ako bude potrebné. Samozrejme, kritické sú prvé hodiny a dni," uviedol minister.

Český tím dopraví do Libanonu lietadlo súkromnej spoločnosti SmartWings. Dôvodom pre jeho vyslanie bolo podľa Hamáčka to, že do vládnych airbusov by sa vybavenie záchranárov nezmestilo a cesta vojenskými lietadlami by trvala výrazne dlhšie.

Cena za dopravu je podľa Hamáčka 1,5 milióna korún a je pravdepodobné, že až tri štvrtiny nákladov Česku spätne preplatí Európska únia.

Česká veľvyslankyňa v Libanone Michaela Froňková v stredu pre Českú televíziu povedala, že libanonskí predstavitelia uvítali českú pomoc aj jej rýchlosť. "Čím rýchlejšie pomôžeme, tým tá pomoc bude efektívnejšia," povedala diplomatka.