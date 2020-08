Michel plánuje v septembri ďalší mimoriadny summit EÚ

Na programeby mali byť vzťahy EÚ s Tureckom a Čínou aj témy európskeho vnútorného trhu.

5. aug 2020 o 19:07 TASR

BRUSEL. Predseda Európskej rady Charles Michel plánuje v priebehu septembra zorganizovať ďalší mimoriadny summit Európskej únie.

Podľa nemenovaných diplomatických zdrojov by sa vrcholové stretnutie šéfov štátov a vlád EÚ malo konať v dňoch 24. a 25. septembra v Bruseli.

O Turecku, Číne a vnútornom trhu

Podľa zdrojov, na ktoré sa odvoláva Belga, na programe rokovaní na najvyššej úrovni by mali byť vzťahy EÚ s Tureckom a Čínou, ako aj rôzne témy týkajúce sa európskeho vnútorného trhu.

Okrem toho by sa mal znovu prerokovať plán prepojenia čerpania európskych fondov s dodržiavaním zásad právneho štátu, čo bolo aj predmetom posledného mimoriadneho summitu EÚ, ktorý sa konal začiatkom augusta.

Problémy s Maďarskom a Poľskom

Maďarsko a Poľsko sú proti úzkemu prepojeniu medzi čerpaním eurofondov a dodržiavaním pravidiel právneho štátu, čo sa odzrkadlilo aj v miernejšom znení záverov augustového summitu, následne však Francúzsko naznačilo, že v novom fonde pre obnovu a odolnosť vo výške 750 miliárd eur bude presadzovať sankcie pre štáty, ktoré porušia princípy právneho štátu.

Jasne na to upozornil napríklad francúzsky minister pre európske záležitosti Clément Beaune v nedeľňajšom rozhovore pre denník Financial Times (2. augusta), keď uviedol, že stimulačná pomoc, ktorú EÚ presadilo ako odpoveď na koronakrízu, by mala byť podmienená dodržiavaním spoločným pravidiel a hodnôt EÚ.

Nasledujúci riadny summit EÚ, v poradí tretí zo štyroch "povinných", sa bude konať 15. a 16. októbra rovnako v Bruseli.