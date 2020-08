Žiadne večierky vo vnútri, odkazujú zdravotníci mladým ľuďom

Mike Ryan z WHO žiada od mladých ľudí zodpovednosť v boji proti pandémii.

5. aug 2020 o 20:02 SITA

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzvala mladých ľudí, aby sa pridali do boja proti šíreniu nového koronavírusu a zvážili, či musia chodiť na párty.

Niektoré krajiny začali po uvoľnení obmedzení hlásiť zvýšený počet nakazených práve medzi mladými.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Mladší ľudia by mali byť zodpovední. Mali by sa pýtať, či potrebujú ísť na párty, či sa potrebujú zúčastniť na diskotéke, ktorá sa koná vo vnútri," vyhlásil v stredu šéf WHO pre núdzové situácie Mike Ryan.

Podobné stanovisko predtým zaujal aj šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Vyhlásil, že možnosť, ktorú si zvolia mladí ľudia, môže pre niekoho znamenať "život alebo smrť".