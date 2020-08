Trumpova exporadkyňa plánuje vydať knihu

Chce sa podeliť o svoje názory na budúcnosť polarizovanej Ameriky.

5. aug 2020 o 15:23 SITA

WASHINGTON. Bývalá riaditeľka odboru pre Európu a Rusko v americkej Rade pre národnú bezpečnosť Fiona Hill plánuje vydať knihu, v ktorej sa chce podeliť o svoje názory na budúcnosť polarizovanej Ameriky.

Knihu vydá budúcu jeseň

Svedkyňa v procese impeachmentu Donalda Trumpa nazvala novinku There Is Nothing for You Here: Opportunity in an Age of Decline a na trh by sa mala dostať počas jesene 2021.

Vydavateľ uviedol, že "kniha bude čerpať z hlbokých odborných znalostí Hill z USA a Európy a takisto z jej osobných skúseností na oboch kontinentoch a pokúsi sa vysvetliť, ako naša súčasná polarizovaná situácia súvisí s dlhotrvajúcimi historickými trendmi, ktoré už dlho trápia Rusko a Veľkú Britániu a teraz začínajú ovplyvňovať aj Spojené štáty".

"Hill popíše pôvod a nárast hlbokých geografických medzier v možnostiach a ukáže, ako podnietili nárast populizmu doma i v zahraničí," dodal vydavateľ.

Vzťahy s Ruskom treba zlepšiť, verí Hillová

Päťdesiatštyriročná Hill sa narodila vo Veľkej Británii a v roku 2002 dostala americké občianstvo. Pracovala pre republikánov aj demokratov.

K Trumpovmu tímu v Bielom dome sa pripojila preto, lebo s prezidentom zdieľala vieru, že vzťahy s Ruskom je potrebné zlepšiť.

Podotkla však, že Rusko sa opäť bude snažiť zasiahnuť do prezidentských volieb v roku 2020. "Dochádza nám čas na to, aby sme ich zastavili," vyhlásila.