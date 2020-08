Británia začala testovať odpadové vody kvôli koronavírusu

Svetová zdravotnícka organizácia upozornila, že zatiaľ neexistujú dôkazy o prenose vírusu kanalizáciou.

BRATISLAVA. Vo Veľkej Británii začali testovať odpadové vody z kanalizácie v rámci boja proti novému koronavírusu.

Vedci predtým objavili, že vírus sa nachádza vo výkaloch infikovaných ľudí a ďalší výskum dospel k záveru, že analýza odpadových vôd by mohla pomôcť odhaliť ohniská nákazy o týždeň skôr ako lekárske testovanie.

Odoberajú vzorky

Britské ministerstvo pre životné prostredie, potraviny a vidiecke záležitosti (DEFRA) potvrdilo, že začali odoberať vzorky zo 44 čističiek odpadových vôd. Na projekte spolupracujú vedci aj vodárenské spoločnosti v Škótsku, Walese a Severnom Írsku.

Zamerajú sa na "monitorovanie fragmentov koronavírusového genetického materiálu".



Minister životného prostredia George Eustice povedal, že ich cieľom je získať náskok v prípadoch, kde by mohlo vzniknúť ohnisko nákazy. Dodal, že výskum je v ranom štádiu a jeho metódy stále vylepšujú.



"Chceli by sme mať istotu, že ak sa z týždňa na týždeň zvýši množstvo vírusu v odpadových vodách, nachádza sa tam väčší počet nakazených," povedal pre BBC News jeden z vedcov podieľajúcich sa na výskume Andrew Singer z britského Centra pre ekológiu a hydrológiu.

Situáciu analyzujú

Dodal, že nájsť vhodný test, ktorý by mohli používať v rámci boja proti vírusu, je však veľmi náročné, a to pre rôznorodé zloženie odpadových vôd.



Davey Jones z Bangor University pracuje na analýze odpadových vôd už päť mesiacov a monitoruje situáciu vo Walese. "Doterajšie dôkazy naznačujú, že v odpadových vodách môžeme nájsť varovný signál ešte pred tým, ako sa infekcia začne šíriť v komunite," vyjadril sa.



Svetová zdravotnícka organizácia upozornila, že zatiaľ neexistujú dôkazy o tom, že by sa koronavírus prenášal kanalizačným systémom.