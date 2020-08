Zomrel český herec Jiří Stanislav, zahral si aj v Supermanovi

Zomrel vo veku 73 rokov.

5. aug 2020 o 12:54 SITA

BRATISLAVA. Vo veku 73 rokov v sobotu náhle zomrel herec Jiří Stanislav, informuje spravodajský portál iDNES.cz.



Rodák z Ivančíc študoval herectvo na brnianskej JAMU v rovnakom čase ako Bolek Polívka. Len tri dni po príchode okupačných vojsk v auguste 1968 emigroval do Rakúska a následne do Kanady. Tam sa spočiatku venoval pantomíme a neskôr sa spolu s manželkou presťahovali do Anglicka, kde sa presadil vo filme.



V 80. rokoch si zahral po boku svetových hviezd v britských a amerických filmoch. Predstavil sa napríklad aj v snímke Superman 4 (1987), kde ho zachránil Christopher Reeve. Jeho ďalšími svetoznámymi kolegami boli napríklad aj Pierce Brosnan, Hugh Grant, Michael Caine, Michail Baryšnikov, Jeremy Irons alebo Martin Shaw. Po roku 1989 sa vrátil do Československa a občas hral aj v seriáloch.



Jiří Stanislav sa tento rok zaslúžil aj o to, že sa do zámku v Polici na Třebíčsku presťahovalo múzeum speváka Waldemara Matušku. A tiež sa ako generálny prior rádu Cyriakov postaral o to, že na rovnakom zámku sprístupnili múzeum britského Kráľovského letectva.



Posledná rozlúčka s Jiřím Stanislavom bude v piatok 14. augusta o 11:15 v obradnej sieni krematória v Prahe Motole.