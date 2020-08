Český minister vnútra predstavil návrhy volieb z karantény

Návrh hovorí aj o drive-in hlasovaní.

5. aug 2020 o 12:43 SITA

BRATISLAVA. Zástupcovia českých parlamentných strán a minister vnútra Jan Hamáček sa dohodli na návrhoch hlasovania ľudí, ktorí budú v čase jesenných volieb v karanténe.

Článok pokračuje pod video reklamou

Hlasovanie z auta

Ľudia by tak mohli v krajských a senátnych voľbách hlasovať z auta, v špeciálnych volebných okrskoch alebo u výjazdovej komisie, uvádza portál Novinky.cz. Návrhy však ešte musí prerokovať parlament.

Súvisiaci článok Za odsúdených Čechov loboval aj Babiš. Čo sľúbil Erdoganovi za ich prepustenie? Čítajte

V prípade takzvaného drive-in hlasovania by ľudia volili z vozidla na špeciálnych stanovištiach, ktoré by sa nachádzali vo všetkých okresoch - na 78 miestach. Dozerali by na ne traja vojaci a zapisovateľ.

Ak by volič napríklad auto nemal, na jeho vyžiadanie by k nemu domov prišla špeciálna komisia. Volič by "za použitia všetkých ochranných prostriedkov mohol odvoliť do špeciálnej urny", uviedol Hamáček.

Špeciálne volebné okrsky by zase vznikli napríklad v domovoch dôchodcov alebo opatrovateľských zariadeniach, kde sú všetci klienti v karanténe.

Rozhodnú do konca mesiaca

Šéf rezortu vnútra tiež navrhoval voľby prostredníctvom zástupcu. Túto možnosť ale odmietla opozícia.



Poslanecká snemovňa by sa mala spomínanými návrhmi zaoberať 19. augusta, v stave legislatívnej núdze, a krátko na to by sa mal k nim vyjadriť aj Senát. Dané možnosti by tak mali prejsť legislatívnym procesom do konca mesiaca.