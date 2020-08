Spevák Neil Young žaluje prezidenta Trumpa za porušenie autorského práva

Trumpovú kampaň označil za rozdeľujúcú a neamerickú.

5. aug 2020 o 10:00 TASR

LOS ANGELES. Kanadsko-americký hudobník Neil Young zažaloval amerického prezidenta Donalda Trumpa za porušenie autorského práva. Spevák nesúhlasí s použitím svojich piesní počas prezidentových predvolebných kampaní, informuje agentúra DPA.

Hudba do kampane

Young Trumpa obvinil, že na svojich zhromaždeniach viackrát bez licencie alebo spevákovho súhlasu použil jeho známe hity Rockin' in the Free World a Devil's Sidewalk. Išlo najmä o prezidentove podujatia v rámci kampane za znovuzvolenie v meste Tulsa v štáte Oklahoma.

"Zámerom tejto žaloby nie je zneuctiť práva a názory amerických občanov, ktorí môžu slobodne podporovať kandidáta podľa svojho výberu," píše sa v znení obžaloby, ktorá je zverejnená aj na hudobníkovej webovej stránke.

"Napriek tomu však (spevák) nemôže v dobrom úmysle dopustiť, aby sa jeho hudba používala ako znelka rozdeľujúcej, neamerickej kampane nevedomosti a nenávisti," približuje dokument.

Žaloba bola podaná v utorok na okresnom súde pre južnú časť New Yorku, povedal pre noviny The New York Times spevákov právnik Ivan Saperstein.

Bez komentára

Vedenie prezidentskej kampane bezprostredne po oslovení denníkom neposkytlo žiadne stanovisko.

Spevák žiada, aby vedenie Trumpovej kampane upustilo od hrania jeho pesničiek na akýchkoľvek politických verejných zhromaždeniach. Ak tak neurobia, Neil Young bude požadovať odškodnenie vo výške 750-150.000 dolárov (približne 643-127.000 eur) za každé porušenie autorského práva, ako aj zaplatenie advokátov a poplatkov spojených so súdnym konaním.

Young (74) je jedným z množstva hudobníkov, ktorí sa v minulosti sťažovali na to, že sa ich hudba spája s Trumpovými akciami. Patria medzi nich napríklad britská speváčka Adele či skupina R.E.M. a The Rolling Stones.