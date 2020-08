Počet mladých ľudí s Covid-19 sa za päť mesiacov strojnásobil

Mladí ľudia, ktorí navštevujú pláže a kluby, prispievajú k nárastu nových prípadov.

4. aug 2020 o 23:33 TASR

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Zdroj: TASR/AP)

ŽENEVA. Mladí ľudia, ktorí navštevujú pláže a nočné kluby, prispievajú k nárastu nových prípadov ochorenia COVID-19. Počet nakazených vo veku 15 až 24 rokov sa tak za uplynulých päť mesiacov strojnásobil.

Uviedla to v utorok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), na ktorú sa odvolala agentúra Reuters.

Analýza WHO, ktorá skúmala šesť miliónov prípadov infekcií medzi 24. februárom a 12. júlom tohto roka, ukázala, že podiel nakazených vo veku od 15 do 24 rokov vzrástol zo 4,5 percenta na 15 percent.

S výnimkou Spojených štátov amerických, ktoré majú celosvetový rekord so 4,8 milióna potvrdených prípadov ochorenia COVID-19, európske krajiny vrátane Španielska, Nemecka a Francúzska či ázijské krajiny, ako napríklad Japonsko, uviedli, že veľa z nových prípadov infikovaných sú práve mladí ľudia.

Americký odborník na infekčné choroby a expert Bieleho domu na nový druh koronavírusu Anthony Fauci minulý mesiac vyzval mladých ľudí, aby medzi sebou dodržiavali vzdialenosť, nosili rúška a vyhýbali sa veľkým davom. Taktiež varoval, že aj ľudia bez symptómov môžu vírus prenášať.

"Hovorili sme to predtým a povieme to ešte raz: mladí ľudia nie sú nepremožiteľní," povedal minulý týždeň generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus a dodal, že "mladí ľudia sa môžu nakaziť, mladí ľudia môžu umrieť a mladí ľudia môžu vírus preniesť na ostatných".