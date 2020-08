Vo francúzsku pokračujú napadnutia kvôli rúškam

Muža v práčovni zbili bejzbalovou pálkou

4. aug 2020 o 14:53 SITA

PARÍŽ. Vo francúzskom meste Soisy-sous-Montmorency, severne od Paríža, napadli muži bejzbalovými pálkami iného zákazníka v samoobslužnej práčovni po tom, ako jedného z nich upozornil, aby si nasadil tvárovú masku, čo je povinnosť všetkých ľudí v rámci vnútorných priestorov.

Útok je na videozázname

Noviny Le Parisien zverejnili videozáznam útoku, na ktorom je možné vidieť, ako štyria útočníci napadli muža s rúškom na tvári a nechali ho tam ležať tvárou k zemi.

"Mal som tvárovú masku a poprosil som toho človeka, aby si ju nasadil aj on. Správal sa, ako by ma nepočul, no ja som na tom trval. Zatelefonoval svojmu bratovi alebo bratrancovi alebo niekomu, kto stál vonku a začali sa mi vyhrážať a urážať ma," povedal pre televíziu BFM napadnutý muž, známy len pod menom Augustin.

Incident nie je ojedinelý

O niekoľko minút prišli dvaja ľudia s bejzbalovými pálkami. "Dostal som rany do chrbta a lebky," povedal. Identita útočníkov zatiaľ nie je známa a prípad rieši polícia.



Francúzsko už zažilo niekoľko incidentov súvisiacich s tvárovými maskami. V jednom prípade dokonca ubili na smrť vodiča autobusu, ktorý požiadal cestujúcich, aby si nasadili rúška. V tejto kauze obvinili štyri osoby.